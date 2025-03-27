Старт ЧУ по биатлону, дисквалификация Гаврилюка, фиаско Свентек в Майами

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 марта.

1. Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

2. Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании

Карло рассчитывает на Андрея Лунина

3. Сборная Украины U19 разгромила Черногорию на старте квалификации Евро-2025

Украинцы забили девять голов

4. Минус Реал. Определена первая пара 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Арсенал прошел королевский клуб, а Лион справился с Баварией

5A. Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал

19-летняя Александра Эала сенсационно одолела вторую ракетку мира на тысячнике в США

6. Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец

«Милан» рассматривает летний трансфер украинцаї

7А. Без Плотницкого. Лосано определился с составом сборной Украины по волейболу

В списке – 35 волейболистов

7B. Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией

Встречи состоятся 4 и 8 апреля

8. Вита Семеренко – на подиуме. Определены победители ЧУ в сингл-миксте

Первой стала команда Харьковской области: Любовь Кипяченкова и Степан Кинаш

9. Испанский лидер, меняющий игру. Артета празднует день рождения

Испанцу исполнилось 43 года

10А. Марез и еще 8 французских футболистов, решивших играть за другие сборные

Не всем нашлось место в стане соперника сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

10B. Сенсации и драмы. Топ-5 огненных финалов чемпионатов Украины по хоккею

Старту финальной серии-2025 посвящается



10C. Иван ПЕТРЯК: «Считаю, что наша сборная выйдет на ЧМ-2026»

Бывший игрок Шахтера эксклюзивно для Sport.ua поделился мыслями о сборной Украины

10D. Гран-при Китая. Как Пиастри одолел Норриса, а Феррари упустили подиум

Детальный анализ этапа: ответы на все ключевые вопросы этапа

10E. Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины

То, что произошло вчера, было вопросом времени

11. Известного украинского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Михаил Гаврилюк нарушил антидопинговые правила