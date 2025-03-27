Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала
На хардовом турнире WTA 1000 в Майами определены все участницы 1/2 финала.
В ночь на 27 марта состоялись два четвертьфинальных противостояния в нижней части сетки: Александра Эала – Ига Свентек и Эмма Радукану – Джессика Пегула.
Эала сенсационно выбила вторую ракетку мира и вышла в свой дебютный полуфинал на уровне Тура. Далее 19-летняя филиппинка сыграет против Джессики Пегулы, которая в трех сетах разобралась с Эммой Радукану.
Днем ранее в Майами прошли четвертьфиналы в верхней части, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Жасмин Паолини.
Полуфиналы во Флориде пройдут вечером 27 марта. Соболенко и Паолини стартуют приблизительно в 21:00 по Киеву, а Эала и Пегула – не ранее 02:30.
WTA 1000 Майами. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9] – 6:2, 7:5
Магда Линетт – Жасмин Паолини [6] – 3:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Джессика Пегула [4] – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6
Александра Эала – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5
WTA 1000 Майами. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] –
Джессика Пегула [4] – Александра Эала
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