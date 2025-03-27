Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

На хардовом турнире WTA 1000 в Майами определены все участницы 1/2 финала.

В ночь на 27 марта состоялись два четвертьфинальных противостояния в нижней части сетки: Александра Эала – Ига Свентек и Эмма Радукану – Джессика Пегула.

Эала сенсационно выбила вторую ракетку мира и вышла в свой дебютный полуфинал на уровне Тура. Далее 19-летняя филиппинка сыграет против Джессики Пегулы, которая в трех сетах разобралась с Эммой Радукану.

Днем ранее в Майами прошли четвертьфиналы в верхней части, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Жасмин Паолини.

Полуфиналы во Флориде пройдут вечером 27 марта. Соболенко и Паолини стартуют приблизительно в 21:00 по Киеву, а Эала и Пегула – не ранее 02:30.

WTA 1000 Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9] – 6:2, 7:5

Магда Линетт – Жасмин Паолини [6] – 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Джессика Пегула [4] – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Александра Эала – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5

WTA 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [6]

Джессика Пегула [4] – Александра Эала