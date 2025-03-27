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WTA
27 марта 2025, 06:20 | Обновлено 27 марта 2025, 06:22
732
0

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала

27 марта 2025, 06:20 | Обновлено 27 марта 2025, 06:22
732
0
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

На хардовом турнире WTA 1000 в Майами определены все участницы 1/2 финала.

В ночь на 27 марта состоялись два четвертьфинальных противостояния в нижней части сетки: Александра Эала – Ига Свентек и Эмма Радукану – Джессика Пегула.

Эала сенсационно выбила вторую ракетку мира и вышла в свой дебютный полуфинал на уровне Тура. Далее 19-летняя филиппинка сыграет против Джессики Пегулы, которая в трех сетах разобралась с Эммой Радукану.

Днем ранее в Майами прошли четвертьфиналы в верхней части, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Жасмин Паолини.

Полуфиналы во Флориде пройдут вечером 27 марта. Соболенко и Паолини стартуют приблизительно в 21:00 по Киеву, а Эала и Пегула – не ранее 02:30.

WTA 1000 Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9] – 6:2, 7:5
Магда Линетт – Жасмин Паолини [6] – 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Джессика Пегула [4] – 4:6, 7:6 (7:3), 2:6
Александра Эала – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5

WTA 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [6]
Джессика Пегула [4] – Александра Эала

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WTA Майами Арина Соболенко Чжэн Циньвень Магда Линетт Жасмин Паолини Эмма Радукану Джессика Пегула Александра Эала Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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