Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Китаянка не сумела одолеть первую ракетку мира, уступив в двух сетах за 1 час и 37 минут
Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень (WTA 9) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В четвертьфинале китаянка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 37 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [9] – 6:2, 7:5
Это была шестая встреча соперниц. Счет 6:0 в пользу «нейтралки».
В полуфинале Соболенко сыграет против Жасмин Паолини, которая ранее прошла Магду Линетт.
26 марта на кортах Майами состоятся поединки 1/4 финала в нижней части сетки: Александра Эала – Ига Свентек, Эмма Радукану – Джессика Пегула.
WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [9] – 6:2, 7:5
Магда Линетт – Жасмин Паолини [6] – 3:6, 2:6
Видеообзор матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвень
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