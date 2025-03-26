Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника
Седьмая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии стала первой полуфиналисткой хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В четвертьфинале итальянка в двух сетах переиграла представительницу Польши Магду Линетт (WTA 34) за 1 час и 14 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Магда Линетт (Польша) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 3:6, 2:6
Это была четвертая встреча соперниц. Паолини сделала счет 2:2, в частности взяв реванш за прошлогодние поражения в Пекине и на Олимпийских играх.
Жасмин в полуфинале тысячнике встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Чжэн Циньвень.
На кортах Майами Паолини, помимо Линетт, также прошла Ребекку Шрамкову, Онс Жабер и Наоми Осаку.
Жасмин стала первой итальянкой, которой удалось добраться до полуфинала в Майами.
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