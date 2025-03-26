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WTA
26 марта 2025, 20:50 | Обновлено 26 марта 2025, 21:05
2102
29

Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал

19-летняя Александра Эала сенсационно одолела вторую ракетку мира на тысячнике в США

26 марта 2025, 20:50 | Обновлено 26 марта 2025, 21:05
2102
29
Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) сотворила сенсацию на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале престижных соревнований Эала в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши!

WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Александра Эала (Филиппины) [WC] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 7:5

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале Эала сыграет либо против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 60), либо против Джессики Пегулы (США, WTA 4).

Прямо сейчас Александра идет 75-й в LIVE-рейтинге WTA. Она добыла крупнейшую победу в карьере и впервые сыграет в полуфинале на уровне Тура.

Помимо Свентек, Эала также прошла Кэти Волынец, Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Паулу Бадосу (испанка снялась до матча).

Отметим, что Ига в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Эала стала всего третьей теннисисткой на кортах Майами, которой организаторы предоставили wild card и которой удалось добраться до полуфинала (Жюстин Энен в 2010 и Виктория Азаренко в 2018).

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Александра Эала Ига Свёнтек WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 29
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Vlad Holl
Чудова дівчинка. Дай Бог тобі удачі і сил ! Отак треба грати , а не виходити як Даяна переляканою.
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+12
Snooker
Эала браво ,новая звезда в теннисе ,вот как надо бороться и играть до конца ,даже когда проигрывала во 2 сете 2-4
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
captain2009
Молодець Александра - прибила предукталову. Браво! Було приємно спостерігати за психами допінгісткі. І, навіть, хитрощі у виді туалету після усього 8 геймів не допомогли. Втомилася після короткого першого сету бідна допінгістка, ага. 
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+4
nickon85
Ігу зараз хто попало обігрує, крім наших
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+4
Sit Simurg
Пашка то знала що шансів немає ! ..)
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+2
sirjoga
Закономірна перемога. Швьонтек ще зарано грати з такими топовими тенісистками. 
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+2
apepa
Оказываецца надо было просто левое бедро белой повязкой обматать и была бы победа над Свентек. Свитолиной и Ястремской на заметку!
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vitaly Kozak
Турнір в Маямі відкрив дві можливо зіркові в майбутньому молоді спортсменки - Еалу і Мбоко. Хоча остання програла Бадосі в другому колі, вимотала суперницю капітально. Можливо це трохи виснажило Паолу і тому вона потім через коло знялась проти Александри - таким чином дала їй перепочити перед сьогоднішньою грою з Ігою.
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+2
Vadym Shcherban
Молодець Еала. Показала зірці де її місце. На понтах не заїхати далеко, треба грати. Еалі Б ще подачу налагодити - буде топ. Поки ще зарано її туди записувати. Так здібна, талановита, але ще працювати й працювати.
Доречі про понти Іги: в одному з моментів здалося, що тренер їй крикнув "ти послухала Б хоч раз". Тобто на підкажи тренера поклала - от і отримала...
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+2
Александр Филоимонов
Ну почему польку обыгрывают все кому не лень, кроме наших. Просто ее ненадо бояться, а наши уже до игры ей проигрывают, выходят на корт с трясущимися коленками 
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+1
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Sashamar
Ні, я все розумію і те, що філіпінка була свіжою, а Іга виснаженою після гри з Еліною (до речі, а якби вчора виграла Світоліна, а сьогодні так само б програла, мабуть, влаштували б істерику, зізнайтеся  ). І те, що Свьонтек явно не налаштувалася, а потім було вже пізно. І те, що стратегічно це невигідно, бо вірогідність виграшу титулу омонівкою зростає. Але це не головне. Головне: ось що буває, коли ти не лякаєшся і не програєш в роздягальні.
Почав за нею слідкувати рік тому, коли вона в квалі Віму вісім матчболів проти Зіданшек відіграла. Боєць! 
А може ще й титул візьме 
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+1
apepa
Хочу чтобы филиппинка теперь сняла скальп с Джессики Пегулы..
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+1
T-800
а на её месте могла бы быть Снигур
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0
saltim
Не знаю что вы нашли в этой филлипинке? Подача слабая, скорости нет , играла посредственно. Но что творила полячка на корте не поддается пониманию. Все в аут или сетку. Менталки никакой не осталось на этот матч. Такой слабой игры я еще не видел в ее исполнении. Видимо без таблеток тяжко совсем. В целом обе играли как дерьмо
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0
_9Quantum19_
Мої вітання.
Коли такі сенсації, то можливо, варто потроху і до тенісних матчів придивлятись.
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0
C.Пеклов
Ось так Іга, не  зателефонувала мамі!
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0
сергей богданов
Получил удовольствие от игры, красиво отоварила Игу, новые юные дарования появляются, смотрю на разнообразие тениса и увы понимаю что времена наших звёздочек могут никогда не наступить к сожалению!
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0
❤🎾
Підтримка слов'янській сестричці Ізі Швьонтек🇵🇱❤🇺🇦 від братів українців у гіркий момент. Еала справді вразила грою і заслужила цю перемогу. Бажаємо їй дійти до фіналу, але там неодмінно програти (ну за певних розкладів) 😊
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-1
saltim
Врядли эта Саша выйдет на следующий матч. Она походу этот еле доиграла. 
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-1
Андрій Заліщук
Тут більше поляка програла, ніж Еала виграла, але всеодно молодець
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-2
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