Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
19-летняя Александра Эала сенсационно одолела вторую ракетку мира на тысячнике в США
19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) сотворила сенсацию на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В четвертьфинале престижных соревнований Эала в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши!
WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Александра Эала (Филиппины) [WC] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 7:5
Это была первая встреча соперниц.
В полуфинале Эала сыграет либо против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 60), либо против Джессики Пегулы (США, WTA 4).
Прямо сейчас Александра идет 75-й в LIVE-рейтинге WTA. Она добыла крупнейшую победу в карьере и впервые сыграет в полуфинале на уровне Тура.
Помимо Свентек, Эала также прошла Кэти Волынец, Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Паулу Бадосу (испанка снялась до матча).
Отметим, что Ига в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.
Эала стала всего третьей теннисисткой на кортах Майами, которой организаторы предоставили wild card и которой удалось добраться до полуфинала (Жюстин Энен в 2010 и Виктория Азаренко в 2018).
SHE’S ONLY GONE AND DONE IT!!!!!!!! 🇵🇭— wta (@WTA) March 26, 2025
Filipino wildcard Alexandra Eala stuns World No. 2 Swiatek 6-2, 7-5 to reach the last 4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/xn1zNpck10
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