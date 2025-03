Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал

19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) сотворила сенсацию на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале престижных соревнований Эала в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши!

WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Александра Эала (Филиппины) [WC] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 7:5

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале Эала сыграет либо против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 60), либо против Джессики Пегулы (США, WTA 4).

Прямо сейчас Александра идет 75-й в LIVE-рейтинге WTA. Она добыла крупнейшую победу в карьере и впервые сыграет в полуфинале на уровне Тура.

Помимо Свентек, Эала также прошла Кэти Волынец, Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Паулу Бадосу (испанка снялась до матча).

Отметим, что Ига в предыдущем раунде одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Эала стала всего третьей теннисисткой на кортах Майами, которой организаторы предоставили wild card и которой удалось добраться до полуфинала (Жюстин Энен в 2010 и Виктория Азаренко в 2018).

SHE’S ONLY GONE AND DONE IT!!!!!!!! 🇵🇭



Filipino wildcard Alexandra Eala stuns World No. 2 Swiatek 6-2, 7-5 to reach the last 4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/xn1zNpck10