Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Брисбене

Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Ангелина Калинина

В ночь на 2 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 74). Поединок состоится первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в финале квалификации поборется либо с Ребекой Масаровой, либо с Кэти Волынец.

