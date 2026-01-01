Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Брисбене
В ночь на 2 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 74). Поединок состоится первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.
Победительница противостояния в финале квалификации поборется либо с Ребекой Масаровой, либо с Кэти Волынец.
