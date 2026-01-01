Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
Киченок встретила 2026 год с экс-россиянками. Олейникова отреагировала

Александра публично высказалась о решении Надежды отпраздновать с Путинцевой и другими

Instagram. Н. Киченок, Данилина, Путинцева, Касаткина, Крунич, Забияко

Украинская теннисистка Надежда Киченок встретила 2026 год в Брисбене, Австралия.

Киченок находилась в компании с экс-россиянками: Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной. Также вместе с ними были сербка Александра Крунич и девушка Касаткиной – Наталья Забияко.

Путинцева и Данилина выступают за Казахстан, Касаткина – за Австралию. Забияко в теннис не играет (фигуристка) и представляет Канаду.

О решении Надежды Киченок отпраздновать Новый год в такой компании публично в своем Instagram высказалась украинка Александра Олейникова, которая встречала 2026 в Киеве:

«Спорт имеет важную функцию национального представительства. В условиях войны обязанностью спортсменов является говорить миру правду о реалиях своей страны. Именно поэтому мне больно и противно видеть коллег, которые, играя на крупных турнирах и имея широкую аудиторию, полностью отмежевались от реальности – живут лучшей жизнью где-то далеко от Украины.

Поздравить украинцев с Новым годом в компании россиян, среди которых есть и участница пропагандистского турнира, организованного как вызов международным спортивным структурам и профинансированного «газпромом» – одним из главных спонсоров войны против Украины, – это апогей цинизма. К сожалению, я вижу подобное не впервые. И каждый раз меня разрывает осознание, что мою страну представляют люди, которые не имеют никакой связи с реальностью тех, кто здесь живет. Тех, кто встречал Новый год под звуки тревог и взрывы ПВО. Я не знаю, как правильно реагировать на такие ситуации и действенна ли здесь культура кенселинга.

Тем более, когда после волны критики быстро удаляют фото и пишут общие фразы о желании мира (или, может, о желании «договорнячка», чтобы снова можно было беззаботно путешествовать с русскими подружками?). Но именно из-за таких людей в мире искажается восприятие того, что на самом деле происходит в Украине. Мне стыдно иметь таких коллег. Я не до конца понимаю, за что стоит эта теннисистка. Но точно не за то, за что стою я и большинство украинцев, которые проживают войну каждый день: обстрелы, потери, чьи родные и друзья воюют, и кто стремится не к иллюзорному «миру», а к реальной справедливости».

Путинцева в ноябре 2025 года сыграла на выставочном турнире в санкт-петербурге под название «трофей северной пальмиры», главным спонсором которого является «газпром», который, в свою очередь, спонсирует некоторые батальоны, ведущие боевые действия на территории Украины.

Помимо Путинцевой, в санкт-петерубрге 1.5 месяца назад сыграли: Даниил Медведев, Александр Бублик, Вероника Кудерметова, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Таллон Грикспор (бойфренд Потаповой).

Что касается Киченок, то жених ее сестры Людмилы Стас Хмарский входит в тренерский штаб Елены Рыбакиной – еще одной экс-россиянки.

ФОТО. Надежда Киченок встретила 2026 год в компании с экс-россиянками

ФОТО. Реакция Александры Олейниковой на поступок Надежды Киченок

AndiM
З таких от пєнісісьтках, яким какая разніца, і почалося повернення кацапів у спорт.
+5
Alehandro
путінцева то така мразота, з якою одним повітрям дихати має бути гидко 
+3
Alehandro
та чого чекати, якщо ті ж Кіченок після матчів проти кацапок замість того, щоб зневажливо пройти повз того лайна, підіймають їй долоню типу вибачаючись, що їм, бачте, не дозволяють руку тиснути - воно навіть не розуміє в чому суть
+2
Falko
Божи ж, яке ж Даніліна страшко. 
0
Обсервер Влад
Цікаво якби Олійниковій випало грати з кацапкою, вона була б такою ж принциповою і відмовилась би виходити на гру? Чи "ето другоє"? Якщо ти така зрадойобка, то відмовся від гри з кацапкою - тоді тобі можна буде наїжджати на інших. А до того - це пустий трьоп і подвійні стандарти
