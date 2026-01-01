ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января весь мир перевернул календарь – наступил 2026 год.

Новый год встречали и украинские теннисистки, которым уже 5 числа предстоит начать выступления в Туре.

Марта Костюк, которая заявлена на соревнования WTA 500 в Брисбене, отпраздновала Новый год в этом же австралийском городе.

А вот Даяна Ястремская, которая также сыграет в Брисбене, встретила 2026 год на Бали, где проводит свой отпуск.

Александра Олейникова стала единственной теннисисткой из топ-100 рейтинга WTA, которая встречала Новый год в Киеве.

А вот Элина Свитолина не выставляла никаких праздничных фотографий, зато поделилась своим маршрутом на первый турнир в 2026 в Окленде. Элина уже прибыла в Новую Зеландию и, судя по всему, встречала 2026 в самолете.

Марта Костюк поздравляет с Новым годом из Брисбена

Даяна Ястремская отпраздновала Новый год на Бали

Александра Олейникова встретила 2026 год в Киеве

Элина Свитолина прилетела в Окленд на Новый год