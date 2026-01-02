Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Олег БЛОХИН: «Ему получить Золотой мяч будет очень сложно»

Легенда – о будущем обладателе Золотого мяча из Украины

Олег БЛОХИН: «Ему получить Золотой мяч будет очень сложно»
ФК Динамо. Олег Блохин

Легенда киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, стоит ли болельщикам ждать четвертого Золотого мяча для украинского футболиста.

«Никогда не говори «никогда», но еще раз повторю: если ставить целью только победу в чемпионате или Кубке Украины и играть преимущественно против украинских команд, не демонстрируя свой уровень на фоне таких клубов, как «Ювентус», «Барселона» или «Бавария», то получить «Золотой мяч» или достичь подобного признания на уровне сборной будет очень сложно, – сказал Олег Владимирович.

Ранее легендарный украинский футболист Олег Блохин вспомнил, как узнал о получении «Золотого мяча» в 1975 году.

Олег Блохин Золотой мяч
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
