Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 07:30 |
Легенда рассказал о том, как узнал, что выиграл Золотой мяч

УАФ. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист Олег Блохин вспомнил, как узнал о получении «Золотого мяча» в 1975 году. По словам экс-нападающего «Динамо», новость застала его накануне Нового года, когда он восстанавливался после травмы.

«Мне позвонил журналист и сказал, что я выиграл «Золотой мяч». Я подумал, что это новогодний розыгрыш и не поверил. Только после многочисленных звонков от иностранных и украинских СМИ я осознал серьезность события», – отметил экс-динамовец.

В голосовании Блохин набрал 122 очка, значительно опередив Франца Беккенбауэра (42) и Йохана Кройфа (27), став первым украинцем – обладателем престижной награды.

Динамо Киев Золотой мяч Олег Блохин
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
