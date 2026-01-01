БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»

Легендарный украинский футболист Олег Блохин вспомнил, как узнал о получении «Золотого мяча» в 1975 году. По словам экс-нападающего «Динамо», новость застала его накануне Нового года, когда он восстанавливался после травмы.

«Мне позвонил журналист и сказал, что я выиграл «Золотой мяч». Я подумал, что это новогодний розыгрыш и не поверил. Только после многочисленных звонков от иностранных и украинских СМИ я осознал серьезность события», – отметил экс-динамовец.

В голосовании Блохин набрал 122 очка, значительно опередив Франца Беккенбауэра (42) и Йохана Кройфа (27), став первым украинцем – обладателем престижной награды.