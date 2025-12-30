Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

30 декабря ровно 50 лет назад легендарный форвард киевского «Динамо» Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча, войдя в историю как первый украинец, удостоенный этой престижной награды.

К юбилею киевский клуб посвятил знаковому событию отдельную публикацию на своем официальном сайте, в которой вспомнил яркие высказывания и мнения легенды украинского футбола.

Блохин набрал на тот момент рекордное количество баллов с начала вручения приза – 122. На целых 80 очков динамовец опередил Франца Беккенбауэра и почти на сто – Йохана Кройффа.

Золотой Мяч – 1975

1. Олег Блохин («Динамо Киев», СССР) – 122

2. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ) – 42

3. Йохан Кройфф («Барселона», Нидерланды) – 27

4. Берти Фогтс («Боруссия Менхенгладбах», ФРГ) – 25

5. Зепп Майер («Бавария», ФРГ) – 20

«О победе мне стало известно за неделю до Нового года, – вспоминает Олег Блохин. – Кажется, сидел дома – у меня тогда вроде как что-то с ногой было. Мне позвонили из редакции газеты «Советский спорт» и сообщили о выигрыше «Золотого мяча». Сначала подумал, что это предновогодняя шутка. Оперативно убедиться в правдивости этой информации, позвонив кому-то из динамовцев, я не мог – мобильных в те годы еще не было. Тем более, перед Новым годом все были в отпуске. Но когда вслед за этим стали поступать звонки от разных людей – коллег, друзей и журналистов, сразу понял: надо мной не пошутили. Если сейчас по случаю выигрыша такого ценного приза, наверное, был бы устроен помпезный праздник, то в то время все было просто и скромно. Более компактным был и сам Золотой мяч. В команде поздравили и похвалили: молодец, поддержал реноме команды. Ведь мы в то время играли за честь клуба, были единым коллективом. В моем успехе была заслуга всей команды, ее старшего тренера. Золотой мяч – это престиж «Динамо»!

В том, что именно Олег Блохин больше других достоин престижной премии и равных ему в Европе в 1975 году не было, не сомневался практически никто: ни жюри номинации, ни футбольные люди – игроки, тренеры, ни журналисты и эксперты.

Киевское «Динамо» с Блохиным на острие завоевало в 1975 году два престижных евротрофея – Кубок Кубков, победив «Ференцварош», и Суперкубок УЕФА. Особенно ярким оказался триумф в двухматчевом противостоянии с обладателем КЕЧ – мюнхенской «Баварией». Три гола Блохина в двух матчах принесли «Динамо» уверенную победу и Суперкубок.

Знаменитый гол в ворота «Баварии» в Мюнхене считается одним из лучших голов в истории футбола. Приняв мяч далеко от ворот соперника в середине поля, Олег Блохин поочередно обыграл Хорсмана, Вайса, Шварценбека и Цобеля, после чего отправил мяч в ворота Зеппа Майера, который, к слову, занял пятое место в итоговом опросе за звание лучшего футболиста Европы. Капитану «Баварии» Францу Беккенбауэру, получившему «Серебряный мяч», динамовский форвард после матчей за Суперкубок также, наверное, снился в кошмарах – настолько Блохин потрепал оборону баварцев.

«Прошел всю «Баварию» как троллейбус по Крещатику», – так описал шедевр легендарный комментатор Коте Махарадзе. А на Республиканском стадионе в Киеве 22-летнему голеадору сто тысяч зрителей аплодировали стоя.

Результаты опроса были опубликованы в номере 1551 France Football от 30 декабря 1975 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включенных в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Блохин стал вторым футболистом из СССР (после Льва Яшина, удостоенного награды в 1963 году) и первым из Украины, кто получил Золотой мяч. В рейтинг по итогам 1975 года вошел еще один игрок киевского «Динамо» - Леонид Буряк, который набрал 2 балла и занял 23-е место.

Золотой мяч-1975 Блохину вручили аж в 1977-м - перед игрой Кубка чемпионов с «Баварией», в которой он не забил пенальти. «Ждал приз больше года. Мяч мне вручили в марте 1977-го - на Республиканском стадионе в Киеве. Кстати, перед началом матча с Баварией. Хранил приз дома. В квартире на Уманской, где жили родители», – вспоминает Блохин.