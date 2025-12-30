Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 21:42 |
3336
0

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

30 декабря 2025, 21:42 |
3336
0
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
ФК Динамо. Олег Блохин

30 декабря ровно 50 лет назад легендарный форвард киевского «Динамо» Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча, войдя в историю как первый украинец, удостоенный этой престижной награды.

К юбилею киевский клуб посвятил знаковому событию отдельную публикацию на своем официальном сайте, в которой вспомнил яркие высказывания и мнения легенды украинского футбола.

Блохин набрал на тот момент рекордное количество баллов с начала вручения приза – 122. На целых 80 очков динамовец опередил Франца Беккенбауэра и почти на сто – Йохана Кройффа.

Золотой Мяч – 1975

1. Олег Блохин («Динамо Киев», СССР) – 122

2. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ) – 42

3. Йохан Кройфф («Барселона», Нидерланды) – 27

4. Берти Фогтс («Боруссия Менхенгладбах», ФРГ) – 25

5. Зепп Майер («Бавария», ФРГ) – 20

«О победе мне стало известно за неделю до Нового года, – вспоминает Олег Блохин. – Кажется, сидел дома – у меня тогда вроде как что-то с ногой было. Мне позвонили из редакции газеты «Советский спорт» и сообщили о выигрыше «Золотого мяча». Сначала подумал, что это предновогодняя шутка.

Оперативно убедиться в правдивости этой информации, позвонив кому-то из динамовцев, я не мог – мобильных в те годы еще не было. Тем более, перед Новым годом все были в отпуске. Но когда вслед за этим стали поступать звонки от разных людей – коллег, друзей и журналистов, сразу понял: надо мной не пошутили.

Если сейчас по случаю выигрыша такого ценного приза, наверное, был бы устроен помпезный праздник, то в то время все было просто и скромно. Более компактным был и сам Золотой мяч.

В команде поздравили и похвалили: молодец, поддержал реноме команды. Ведь мы в то время играли за честь клуба, были единым коллективом. В моем успехе была заслуга всей команды, ее старшего тренера. Золотой мяч – это престиж «Динамо»!

В том, что именно Олег Блохин больше других достоин престижной премии и равных ему в Европе в 1975 году не было, не сомневался практически никто: ни жюри номинации, ни футбольные люди – игроки, тренеры, ни журналисты и эксперты.

Киевское «Динамо» с Блохиным на острие завоевало в 1975 году два престижных евротрофея – Кубок Кубков, победив «Ференцварош», и Суперкубок УЕФА. Особенно ярким оказался триумф в двухматчевом противостоянии с обладателем КЕЧ – мюнхенской «Баварией». Три гола Блохина в двух матчах принесли «Динамо» уверенную победу и Суперкубок.

Знаменитый гол в ворота «Баварии» в Мюнхене считается одним из лучших голов в истории футбола. Приняв мяч далеко от ворот соперника в середине поля, Олег Блохин поочередно обыграл Хорсмана, Вайса, Шварценбека и Цобеля, после чего отправил мяч в ворота Зеппа Майера, который, к слову, занял пятое место в итоговом опросе за звание лучшего футболиста Европы. Капитану «Баварии» Францу Беккенбауэру, получившему «Серебряный мяч», динамовский форвард после матчей за Суперкубок также, наверное, снился в кошмарах – настолько Блохин потрепал оборону баварцев.

«Прошел всю «Баварию» как троллейбус по Крещатику», – так описал шедевр легендарный комментатор Коте Махарадзе. А на Республиканском стадионе в Киеве 22-летнему голеадору сто тысяч зрителей аплодировали стоя.

Результаты опроса были опубликованы в номере 1551 France Football от 30 декабря 1975 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включенных в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Блохин стал вторым футболистом из СССР (после Льва Яшина, удостоенного награды в 1963 году) и первым из Украины, кто получил Золотой мяч. В рейтинг по итогам 1975 года вошел еще один игрок киевского «Динамо» - Леонид Буряк, который набрал 2 балла и занял 23-е место.

Золотой мяч-1975 Блохину вручили аж в 1977-м - перед игрой Кубка чемпионов с «Баварией», в которой он не забил пенальти. «Ждал приз больше года. Мяч мне вручили в марте 1977-го - на Республиканском стадионе в Киеве. Кстати, перед началом матча с Баварией. Хранил приз дома. В квартире на Уманской, где жили родители», – вспоминает Блохин.

По теме:
Александр КАМЕНСКИЙ: «Кемкин напоминает мне Деда Волшебника»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Маркевич прав, это грустно...»
ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Динамо Киев Золотой мяч Олег Блохин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(58)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30 декабря 2025, 08:54 11
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

Ему 58. Самый возрастной игрок в истории футбола перешел в новый клуб
Футбол | 30.12.2025, 22:49
Ему 58. Самый возрастной игрок в истории футбола перешел в новый клуб
Ему 58. Самый возрастной игрок в истории футбола перешел в новый клуб
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Бокс | 30.12.2025, 19:11
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем