Рекордсмен команды, сыграл 14 сезонов. Трагедия для винницкого футбола

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
02 января 2026, 01:59 | Обновлено 02 января 2026, 02:39
Ушел из жизни Павел Касанов – игрок, тренер и директор Нивы Винница

02 января 2026, 01:59 | Обновлено 02 января 2026, 02:39
Павел Касанов (слева)

В канун Нового года в Виннице перестало биться сердце Павла Касанова (1953–2025) – известного игрока, тренера и директора винницкой Нивы.

Умер многолетний капитан команды и любимец винницких болельщиков, который был настоящим символом клуба. Его жизнь оборвалась после продолжительной болезни на 73-м году.

Дебютировав в 1976 году в составе винницкой команды, которая ранее носила название Локомотив, он отыграл в ней 14 сезонов. За это время Касанов стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей и забитых мячей.

В 1984 году он вместе с Нивой стал победителем первенства Украины во Второй лиге, дважды входил в список 22 лучших футболистов Украины. За преданность клубу Касанов был удостоен почетного звания Мастер спорта СССР.

Помимо команды из Винницы, он выступал за СКА Одесса, Судостроитель Николаев, Металлург Запорожье и Полесье Житомир. Касанов – единственный полузащитник среди членов символического Клуба Евгения Деревяги, в который входили игроки, забившие не менее 100 голов за время своей карьеры в зоне УССР Второй лиги чемпионата СССР.

По завершении игровой карьеры в 1992 году Касанов перешел на тренерскую, а затем и административную работу, которой посвятил более трех десятков лет. Все это время он работал в винницком футболе.

В 1992–1994 и 1996–1997 годах Касанов работал главным тренером команды, которая выступала на евроарене в Кубке обладателей кубков 1996/97 (1 победа, 3 ничьи). Позже он возглавил детскую академию винницкой Нивы.

Павел Касанов (1953–2025), Нива Винница

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
