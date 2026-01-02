Футболист Динамо уехал из страны и присоединился к украинцу за границей

Игроки киевского «Динамо» Навин Малыш и Антон Царенко решили воспользоваться паузой в сезоне и вместе отправились на отдых в Шри-Ланку.

Футболисты выбрали экзотическое направление с теплой погодой и океаном, где могут перезагрузиться после насыщенной первой части сезона.

Напомним, что Малыш осеннюю часть кампании провел в аренде в луганской «Заре», где регулярно получал игровую практику. А Царенко защищал цвета польской «Лехии».

Ранее сообщалось, что Малыш может вернуться в «Динамо» на вторую часть сезона.