Украина. Премьер лига
02 января 2026, 04:22 |
Футболист Динамо уехал из страны и присоединился к украинцу за границей

Малыш и Царенко отдыхают на Шри-Ланке

Getty Images/Global Images Ukraine. Навин Малыш

Игроки киевского «Динамо» Навин Малыш и Антон Царенко решили воспользоваться паузой в сезоне и вместе отправились на отдых в Шри-Ланку.

Футболисты выбрали экзотическое направление с теплой погодой и океаном, где могут перезагрузиться после насыщенной первой части сезона.

Напомним, что Малыш осеннюю часть кампании провел в аренде в луганской «Заре», где регулярно получал игровую практику. А Царенко защищал цвета польской «Лехии».

Ранее сообщалось, что Малыш может вернуться в «Динамо» на вторую часть сезона.

Навин Малыш Антон Царенко Динамо Киев lifestyle фото
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
