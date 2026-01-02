Футболист Динамо уехал из страны и присоединился к украинцу за границей
Малыш и Царенко отдыхают на Шри-Ланке
Игроки киевского «Динамо» Навин Малыш и Антон Царенко решили воспользоваться паузой в сезоне и вместе отправились на отдых в Шри-Ланку.
Футболисты выбрали экзотическое направление с теплой погодой и океаном, где могут перезагрузиться после насыщенной первой части сезона.
Напомним, что Малыш осеннюю часть кампании провел в аренде в луганской «Заре», где регулярно получал игровую практику. А Царенко защищал цвета польской «Лехии».
Ранее сообщалось, что Малыш может вернуться в «Динамо» на вторую часть сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра публично высказалась о решении Надежды отпраздновать с Путинцевой и другими
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».