Костюк после своего назначения вернет в Динамо сына легенды клуба
В команду на зимние учебно-тренировочные сборы прибудут Малыш и Саленко
Навин Малыш и Роман Саленко, которые сейчас выступают в аренде за луганскую «Зарю», вернутся в расположение столичного клуба на зимние учебно-тренировочные сборы.
По информации журналиста Игоря Цыганика, тренерский штаб планирует оценить потенциал футболистов и их готовность конкурировать за место в основном составе.
Ожидается, что во время сборов станет понятно, смогут ли Малыш и Саленко усилить команду уже в этом сезоне, или клуб примет решение об их дальнейшей аренде или другом варианте развития карьеры. Зимний этап подготовки должен стать определяющим для формирования состава «Динамо» на вторую часть сезона.
