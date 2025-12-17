Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:08
Костюк после своего назначения вернет в Динамо сына легенды клуба

В команду на зимние учебно-тренировочные сборы прибудут Малыш и Саленко

ФК Динамо. Роман Саленко

Навин Малыш и Роман Саленко, которые сейчас выступают в аренде за луганскую «Зарю», вернутся в расположение столичного клуба на зимние учебно-тренировочные сборы.

По информации журналиста Игоря Цыганика, тренерский штаб планирует оценить потенциал футболистов и их готовность конкурировать за место в основном составе.

Ожидается, что во время сборов станет понятно, смогут ли Малыш и Саленко усилить команду уже в этом сезоне, или клуб примет решение об их дальнейшей аренде или другом варианте развития карьеры. Зимний этап подготовки должен стать определяющим для формирования состава «Динамо» на вторую часть сезона.

Роман Саленко Навин Малыш Динамо Киев Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Serhii P.
Коли це Саленко встиг стати легендою "Динамо"? Він ж за "Динамо" лише 3 роки виступав. 
