Костюк после своего назначения вернет в Динамо сына легенды клуба

Навин Малыш и Роман Саленко, которые сейчас выступают в аренде за луганскую «Зарю», вернутся в расположение столичного клуба на зимние учебно-тренировочные сборы.

По информации журналиста Игоря Цыганика, тренерский штаб планирует оценить потенциал футболистов и их готовность конкурировать за место в основном составе.

Ожидается, что во время сборов станет понятно, смогут ли Малыш и Саленко усилить команду уже в этом сезоне, или клуб примет решение об их дальнейшей аренде или другом варианте развития карьеры. Зимний этап подготовки должен стать определяющим для формирования состава «Динамо» на вторую часть сезона.