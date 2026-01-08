Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Интер Милан
11.01.2026 21:45 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 января 2026, 18:10 | Обновлено 08 января 2026, 18:11
20
0

Смотрите 11 января поединок 20-го тура итальянской Серии А

ФК Наполи

В воскресенье, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Наполи».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

