Интер Милан

Италия08 января 2026, 18:10
Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января поединок 20-го тура итальянской Серии А
В воскресенье, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Наполи».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – НаполиСмотреть трансляцию
