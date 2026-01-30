Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 11:29 | Обновлено 30 января 2026, 11:33
124
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис

30 января в 12:00 в Турции столичная команда проведет очередной спарринг

30 января 2026, 11:29 | Обновлено 30 января 2026, 11:33
124
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис
Коллаж Sport.ua

Столичное Динамо проводит контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра проходит в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков). Команда Игоря Костюка проводит подготовку ко второй части сезона.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев

По теме:
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис
Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины
Футбол | 30 января 2026, 08:41 0
Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины
Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины

Никита Шевченко сменит клубную прописку

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29 января 2026, 13:58 0
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 09:37
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29.01.2026, 10:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
Футбол | 30.01.2026, 04:44
В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 50
Теннис
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем