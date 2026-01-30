Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис
30 января в 12:00 в Турции столичная команда проведет очередной спарринг
Столичное Динамо проводит контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра проходит в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков). Команда Игоря Костюка проводит подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев
