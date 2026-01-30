Столичное Динамо проводит контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра проходит в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков). Команда Игоря Костюка проводит подготовку ко второй части сезона.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев