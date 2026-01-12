Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Чемпионат Италии
Интер Милан
11.01.2026 21:45 – FT 2 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2026, 10:09 | Обновлено 12 января 2026, 10:21
156
0

Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26

12 января 2026, 10:09 | Обновлено 12 января 2026, 10:21
156
0
Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Интер Милан и Наполи выдали топовый матч в 20-м туре Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за нерадзурри отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, у неаполитанцев дубль оформил Скотт Мактоминей. Наставник Наполи Антонио Конте на 71-й минуте получил красную за эмоции.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января

Интер – Наполи – 2:2

Голы: Димарко, 9 Чалханоглу, 73 (пен.) – Мактоминей, 26, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Ноа Ланг.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
71’
Антонио Конте (Наполи) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Элиф Элмас.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
По теме:
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Вольфсбург – 8:1. Контент 18+ на Альянц Арене. Видео голов, обзор
Интер в течение двух сезонов не может победить Наполи, Ювентус и Милан
Интер Милан Интер - Наполи Наполи видео голов и обзор Скотт Мактоминей пенальти Федерико Димарко Хакан Чалханоглу Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12 января 2026, 07:45 1
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны

Тренер продолжит свою работу

Аутсайдер Первой лиги с лузстриком из четырех матчей может уволить тренера
Футбол | 12 января 2026, 09:46 0
Аутсайдер Первой лиги с лузстриком из четырех матчей может уволить тренера
Аутсайдер Первой лиги с лузстриком из четырех матчей может уволить тренера

ФК Пробой Городенка может попрощаться с Владимиром Ковалюком

Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Футбол | 12.01.2026, 07:00
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 14
Теннис
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 3
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 47
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем