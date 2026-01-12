Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26
11 января Интер Милан и Наполи выдали топовый матч в 20-м туре Серии А 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 2:2.
Голами за нерадзурри отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, у неаполитанцев дубль оформил Скотт Мактоминей. Наставник Наполи Антонио Конте на 71-й минуте получил красную за эмоции.
Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января
Интер – Наполи – 2:2
Голы: Димарко, 9 Чалханоглу, 73 (пен.) – Мактоминей, 26, 81
Видеообзор матча
События матча
