11 января Интер Милан и Наполи выдали топовый матч в 20-м туре Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане и завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за нерадзурри отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, у неаполитанцев дубль оформил Скотт Мактоминей. Наставник Наполи Антонио Конте на 71-й минуте получил красную за эмоции.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января

Интер – Наполи – 2:2

Голы: Димарко, 9 Чалханоглу, 73 (пен.) – Мактоминей, 26, 81

Видеообзор матча