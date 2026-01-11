Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Чемпионат Италии
Интер Милан
11.01.2026 21:45 – FT 2 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 января 2026, 23:48 |
149
0

Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола

Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2

11 января 2026, 23:48 |
149
0
Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Интер

«Наполи» избежал поражения в центральном матче 20-го тура Серии А против миланского «Интера».

Поединок, который состоялся 11 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Федерико Димарко, однако Скотт Мактоминей еще до перерыва восстановил равновесие. Во втором тайме Хакан Чалханоглу снова вывел «Интер» вперед, однако в конце встречи Мактоминей оформил дубль и спас неаполитанцев от поражения.

После этого результата «Интер» с 43 очками продолжает лидировать в чемпионате Италии, «Наполи» с 39 баллами идет третьим, а «Милан» с 40 очками занимает вторую позицию.

Серия А. 20-й тур, 11 января.

Наполи – Интер – 2:2
Голы: Димарко, 9, Чалханоглу, 73 (п) – Мактоминей, 26, 81.

Интер: Зоммер, Бастони, Аканжи, Биссек, Димарко, Лима, Зелинский (Мхитарян 62), Чалханоглу, Барелла, Мартинес, Тюрам.

Наполи: Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Политано, Спинаццола, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Гойлунд.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Все решил автогол. Лацио одержал трудную победу над Вероной
Спасительный гол Нкунку. Милан потерял очки в матче с Фиорентиной
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Наполи
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11 января 2026, 09:29 46
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира

ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Футбол | 11 января 2026, 23:48 0
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал

Каталонцы доигрывали финал Суперкубка Испании в меньшинстве после удаления Френки

Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 9
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем