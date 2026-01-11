Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола

«Наполи» избежал поражения в центральном матче 20-го тура Серии А против миланского «Интера».

Поединок, который состоялся 11 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Федерико Димарко, однако Скотт Мактоминей еще до перерыва восстановил равновесие. Во втором тайме Хакан Чалханоглу снова вывел «Интер» вперед, однако в конце встречи Мактоминей оформил дубль и спас неаполитанцев от поражения.

После этого результата «Интер» с 43 очками продолжает лидировать в чемпионате Италии, «Наполи» с 39 баллами идет третьим, а «Милан» с 40 очками занимает вторую позицию.

Серия А. 20-й тур, 11 января.

Наполи – Интер – 2:2

Голы: Димарко, 9, Чалханоглу, 73 (п) – Мактоминей, 26, 81.

Интер: Зоммер, Бастони, Аканжи, Биссек, Димарко, Лима, Зелинский (Мхитарян 62), Чалханоглу, Барелла, Мартинес, Тюрам.

Наполи: Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Политано, Спинаццола, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Гойлунд.

