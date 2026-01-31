Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии
Хозяева выиграли со счетом 4:0
«Кальяри» уверенно разгромил «Верону» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии. Поединок на Сардинии завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Голы в составе «Кальяри» забили Лука Мадзителли, Семих Килиджсой, Ибрахим Сулемана и Рияд Идрисси. С 51-й минуты гости играли в меньшинстве — Амин Сарр был удален после второй желтой карточки.
Эта победа стала для «Кальяри» третьей подряд в Серии А. Команда набрала 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, тогда как «Верона» с 14 очками опустилась на последнюю, 20-ю позицию.
Серия А. 23-й тур.
Кальяри – Верона – 4:0
Голы: Мадзителли, 36, Килиджсой, 45+2, Сулемана, 84, Идрисси, 90+1.
The Sardinians stun their visitors with an impressive FOUR goal victory! 🙌#CagliariVerona pic.twitter.com/v7cIi5THxr— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 31, 2026
