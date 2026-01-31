Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Кальяри
31.01.2026 21:45 – FT 4 : 0
Эллас Верона
Италия
31 января 2026, 23:54 | Обновлено 31 января 2026, 23:55
9
0

Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии

Хозяева выиграли со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Кальяри – Верона

«Кальяри» уверенно разгромил «Верону» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии. Поединок на Сардинии завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голы в составе «Кальяри» забили Лука Мадзителли, Семих Килиджсой, Ибрахим Сулемана и Рияд Идрисси. С 51-й минуты гости играли в меньшинстве — Амин Сарр был удален после второй желтой карточки.

Эта победа стала для «Кальяри» третьей подряд в Серии А. Команда набрала 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, тогда как «Верона» с 14 очками опустилась на последнюю, 20-ю позицию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А. 23-й тур.

Кальяри – Верона – 4:0
Голы: Мадзителли, 36, Килиджсой, 45+2, Сулемана, 84, Идрисси, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Кальяри Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
