  4. Наполи – Фиорентина – 2:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
31.01.2026 19:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
Италия
01 февраля 2026, 02:11 |
Наполи – Фиорентина – 2:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Серии А

01 февраля 2026, 02:11 |
Наполи – Фиорентина – 2:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной».

Игра состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадонна» в Неаполе и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Голевую передачу на первый гол неаполитанцев отдал вратарь Алекс Мерет.

Серия А. 23-й тур, 31 января
Наполи – Фиорентина – 2:1
Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57

Видеообзор

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Фиорентина).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Наполи), асcист Антонио Вергара.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Вергара (Наполи), асcист Алекс Мерет.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
