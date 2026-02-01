31.01.2026 19:00 – FT 2 : 1
Италия01 февраля 2026, 02:11 |
Наполи – Фиорентина – 2:1. Ассист вратаря. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Серии А
01 февраля 2026, 02:11 |
В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной».
Игра состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадонна» в Неаполе и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голевую передачу на первый гол неаполитанцев отдал вратарь Алекс Мерет.
Серия А. 23-й тур, 31 января
Наполи – Фиорентина – 2:1
Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57
Видеообзор
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Фиорентина).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Наполи), асcист Антонио Вергара.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Вергара (Наполи), асcист Алекс Мерет.
