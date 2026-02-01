В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной».

Игра состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадонна» в Неаполе и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Голевую передачу на первый гол неаполитанцев отдал вратарь Алекс Мерет.

Серия А. 23-й тур, 31 января

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57

Видеообзор