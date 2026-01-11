Интер Милан

11 января на Джузеппе Меацца пройдет матч 20-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Наполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда летом была вынуждена сменить тренера. Симоне Индзаги решил откликнуться на приглашение Аль-Хиляля еще до шокирующих 0:5 в финале Лиги чемпионов. Но ведь и до этого футболисты показали себя как, возможно, самый большой неудачник 2024/2025: проигрывали решающий поединок и в Суперкубке, а потом - и в кубковом полуфинале Милану при потере первого места в Серии А в пользу Наполи на финишной прямой.

Со всем этим приходится разбираться не особенно опытному как наставнику Киву. У него были свои неудачи, и на клубном чемпионате мира, и в недавнем Суперкубке. Но при этом итальянцы взяли уже четыре победы в Лиге чемпионов и, главное, удерживают лидерство в Серии А.

Наполи

Клуб в прошлом сезоне играл под руководством Конте. Тот оживил экс-чемпиона после провального розыгрыша 2023/2024. Возможно, он ограничился бы вторым местом в Серии А весной, но осечки Интера в концовке розыгрыша буквально подарил неаполитанцам скудетто.

Сейчас игра и результаты команды крайне противоречивы. С одной стороны, накануне взяли трофей, в виде Суперкубка Италии. С другой, хватает проблем в других турнирах. Даже Кальяри в кубке прошли только в серии пенальти. В Лиге чемпионов проиграно половину матчей, и пока в активе семь очков. Да и в Серии А были неудачи, в том числе в прошлом туре ограничились 2:2 со скромной Вероной. После этого отставание от будущего противника достигло уже четырех очков - 38 против 42. Так что даже выиграв, его даже не догонят, ну, а поражение будет означать де-факто сложение полномочий чемпиона.

Статистика личных встреч

После трех ничьих кряду с одинаковым счетом 1:1, в октябре на Сан-Паоло выиграли, причем достаточно уверенно, 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что в Милане хозяева наконец-то возьмут реванш. Согласимся и поставим на то, что подопечные Киву оформят важную победу (коэффициент - 1,83).