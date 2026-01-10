10 января пройдет поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Шеффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».

Команды проведут матч на стадионе «Гиллсборо» в Шеффилде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба клуба не участвовали в предыдущих этапах турнира, стартовав в Кубке с 1/32 финала.

Свисток о старте поединка прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция