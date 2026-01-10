Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Шеффилд Уэнсдей
10.01.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2026, 05:57 | Обновлено 10 января 2026, 06:07
9
0

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 15:00 поединок 1/32 финала английского кубка

10 января 2026, 05:57 | Обновлено 10 января 2026, 06:07
9
0
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января пройдет поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Шеффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».

Команды проведут матч на стадионе «Гиллсборо» в Шеффилде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба клуба не участвовали в предыдущих этапах турнира, стартовав в Кубке с 1/32 финала.

Свисток о старте поединка прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рексхэм – Ноттингем – 3:3 (пен. 4:3). Зинченко выбыл из Кубка. Видео голов
Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Егор Ярмолюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Война | 09 января 2026, 13:43 45
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф

В ночь с 8 на 9 января российские террористы в очередной раз обстреляли украинские города

Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 04:22 0
Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины
Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины

«Тоттенхэм» в этом месяце может подписать Лунина

Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 09.01.2026, 22:02
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 6
Биатлон
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем