Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов

За без малого девять лет, проведенных в «Ливерпуле», Юрген Клопп стал настоящей живой легендой современного тренерского цеха в мировом футболе. Наставник, которого поначалу некоторые журналисты в Англии считали чудаковатым из-за внешности и поведения, совершил настоящую революцию, вернув «красных» не просто в когорту сильнейших команд страны, но и на самую вершину, выиграв в сезоне-2019/20 английскую Премьер-лигу.

Летом 2024 года Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля». После этого слухи сватали немецкого специалиста в ряд топовых команд европейского континента и даже – в наставники некоторых национальных сборных, но… В начале минувшего года Юрген неожиданно для многих приступил к выполнению обязанностей главы глобального футбольного департамента компании Red Bull. Австрийцам принадлежат контрольные пакеты акций немецкого «РБ Лейпциг», австрийских «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинга», американского «Нью-Йорк Ред Буллз», бразильского «Ред Булл Брагантино» и японской «РБ Омия Ардия». Также Red Bull является миноритарным акционером в английском «Лидсе» и французском «Париже».

После ухода из «Ливерпуля» и начала работы в Red Bull кому-то могло показаться, что Юрген Клопп буквально исчез с радаров большого футбола, но это совсем не так. Ныне немец стремительно продвигается в аспекте влияния в австрийской компании, осваивая все новые и новые высоты управленческого ремесла. Да, Клопп делает это незаметно, не пребывая на виду и наслаждаясь тишиной и покоем вокруг своей персоны. Это позволяет Юргену чаще проводить время со своей семьей, не испытывая того безумного уровня стресса, в котором живут наставники топовых клубов Европы. В конце концов, сам Клопп недавно признавался, что после начала работы на Red Bull, у него наконец-то появилась возможность «сходить в бар с друзьями, провести день в кино или просто посетить свадьбу».

На самом деле, Клоппу лишь частично удалость устраниться от футбола. Его новая работа отныне состоит, прежде всего, в том, чтобы регулярно посещать тренировки «РБ Лейпциг» – флагманского проекта компании Red Bull – с целью выявления кадровых проблем и личного влияния на трансферную стратегию «красных быков». Оливер Минцлафф, бывший генеральный директор «РБ Лейпциг», а ныне генеральный директор корпоративных проектов Red Bull, назвал Клоппа «самым важным приобретением компании, не повлекшим никаких трансферных расходов».

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Оливер Минцлафф (справа)

Когда Клопп только-только был назначен главой глобального футбольного департамента Red Bull многие эксперты предполагали, что роль немецкого специалиста будет преимущественно представительской, будучи ограниченной присутствием и представлением институционального лица проекта Red Bull на различных футбольных конференциях, съездах, жеребьевках и т.п. Более того, всего через несколько месяцев после начала работы Клоппа на новом месте, в СМИ с завидной регулярностью начали появляться слухи о том, что Юрген вот-вот вернется к тренерскому ремеслу, подписав контракт с каким-то из мировых грандов. Тогда журналисты пытались преподнести потенциальный скорый уход Клоппа из Red Bull тем, что немец якобы был крайне ограничен в своем влиянии на разработку и реализацию спортивных стратегий группы.

Однако очень быстро подобные домыслы оказались развеяны, хотя до сих пор в европейской прессе то и дело появляются «сенсационные» новости о том, что Клопп может возглавить «Реал», «Челси» или еще какой-то общепризнанный гранд.

Если оценить летнюю трансферную кампанию «РБ Лейпциг», то становится очевидным, насколько глубоко там влияние Клоппа. «Красные быки» неудачно завершили минувший сезон в Германии, не сумев квалифицироваться в еврокубки, однако это не помешало им летом 2025-го усилить состав талантливыми и перспективными исполнителями, которые должны были стать заменой ушедшим Шешко (в «Манчестер Юнайтед»), Симонсу (в «Тоттенхэм»), Опенде (в «Ювентус»).

Одним из наиболее громких летних подписаний «РБ Лейпциг» стал 22-летний вингер сборной Бельгии Йохан Бакайоко, имеющий ивуарийские корни. В одном из интервью этот футболист персонально выделял роль Клоппа в его трансфере в стан «красных быков». Бакайоко признался, что у него состоялся длительный телефонный разговор с Юргеном, по результатам которого вингер решил покинуть ПСВ ради трансфера в клуб с востока Германии: «Мы говорили с Клоппом по телефону почти два часа. Это был разговор абсолютно обо всем. У меня сразу возникло ощущение, что он действительно очень глубоко понимает футбол».

Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Бакайоко

Летом «РБ Лейпциг» продал футболистов почти на 200 миллионов евро. Но и в новичков было инвестировано немало – 136 миллионов. Причем все, кого подписали «красные быки», были моложе 23 лет, что лишний раз подчеркивает кадровую стратегию этого немецкого клуба, который в текущем сезоне является одним из очевидных претендентов на финиш в зоне, дающей путевку в Лигу чемпионов.

Помимо работы с футболистами, Клопп оказывает влияние и на выбор тренеров в клубах из империи Red Bull. В марте минувшего года «РБ Лейпциг» уволил Марко Розе, экс-подопечного Клоппа в «Майнце» в период с 2002 по 2008 годы. Несмотря на личные отношения, длившиеся более двадцати лет, Клопп в конечном итоге поддержал решение руководства клуба попрощаться с наставником. Более того, как писали СМИ, между Клоппом и Розе даже произошел конфликт после поражения от «Боруссии» Менхенгладбах 29 марта. Перед тем матчем Клопп зашел в раздевалку команды с мотивационной речью, о которой предварительно договорился с Розе. Два специалиста согласовали, что выступления Юргена перед игроками будет достаточно, но сразу после того, как Клопп покинул раздевалку, Марко, вопреки обещаниям, сам выступил с установкой и напутствием для подопечных. Уже на следующий день Розе был освобожден от выполнения своих обязанностей в клубе.

Похожая ситуация произошла и в «Нью-Йорк Ред Буллз», где в декабре минувшего года попрощались с Сандро Шварцем, работавшим главным тренером команды с декабря 2023-го. Шварц, как и Розе, был экс-подопечным Клоппа в «Майнце», однако личных связей оказалось недостаточно, чтобы Сандро сохранил работу, когда результаты команды перестали соответствовать целям руководства.

Что правда, это вовсе не означает, что Клопп проводит какие-то «зачистки» и не стремится окружить себя доверенными лицами. Например, во время поисков преемника для Розе в «РБ Лейпциг» Клопп активно лоббировал кандидатуру 54-летнего Юргена Крамны, который в прошлом также являлся одним из его подопечных в «Майнце». Тогда в немецких СМИ даже начали подшучивать над Клоппом по поводу того, что он уже фактически создал для себя новую роль в «РБ Лейпциг»: штатного скаута по подбору новых тренеров из числа своих экс-футболистов.

Подводя итог, можно констатировать, что перейдя на работу в Red Bull, Юрген Клопп нисколько не утратил в своем влиянии на современный футбол. Если ранее немец был менеджером только для одного «Ливерпуля», то сейчас имеет аналогичные, если не более широкие функции и влияние на развитие сразу нескольких клубов из орбиты австрийской компании (эксперты выражали уверенность, что Клопп способен помочь с трансферами даже в «Лидсе», где Red Bull является миноритарным, а не мажоритарным акционером). По состоянию на сейчас Юрген, кажется, всем доволен и абсолютно счастлив тем, как может жить полноценной жизнью, при этом будучи активно погруженным в футбольные вопросы на топ-уровне. Однако это вовсе не означает, что однажды, «перезарядив батарейки», Клопп вновь не пожелает самостоятельно сесть на «электрический стул», вернувшись к тренерству. Возможно, это будет «Реал». Возможно, снова «Ливерпуль». А, может быть, и вовсе сборные Бразилии или Германии. Футбольные дороги настолько запутанны и непредсказуемы, что загадывать здесь что-либо вряд ли стоит…