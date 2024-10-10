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  4. Грем БЕЙЛИ: «Юрген Клопп может помочь Лидсу с трансферами»
Англия
10 октября 2024, 15:45 |
234
0

Грем БЕЙЛИ: «Юрген Клопп может помочь Лидсу с трансферами»

Журналист считает такой союз возможным

10 октября 2024, 15:45 |
234
0
Грем БЕЙЛИ: «Юрген Клопп может помочь Лидсу с трансферами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Журналист Грем Бейли считает, что Юрген Клопп может помочь английскому Лидсу во время зимнего трансферного окна:

«Ред Булл имеет долю в управлении Лидсом. Я считаю, что владельцы команды будут неразумными, если не попросят помощи в Юргена.

Он хорошо знает английский рынок, поэтому я подозреваю, что зимой его консультации могут помочь Лидсу. Более того, Клопп может помочь некоторым игрокам перебраться в Англию», – считает Бейли.

Вратарь Ливерпуля Алиссон рассказал подробности о своей травме.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Юрген Клопп Лидс
Микола Титюк Источник: Football League World
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