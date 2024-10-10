Грем БЕЙЛИ: «Юрген Клопп может помочь Лидсу с трансферами»

Журналист Грем Бейли считает, что Юрген Клопп может помочь английскому Лидсу во время зимнего трансферного окна:

«Ред Булл имеет долю в управлении Лидсом. Я считаю, что владельцы команды будут неразумными, если не попросят помощи в Юргена.

Он хорошо знает английский рынок, поэтому я подозреваю, что зимой его консультации могут помочь Лидсу. Более того, Клопп может помочь некоторым игрокам перебраться в Англию», – считает Бейли.

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