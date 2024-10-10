Англия10 октября 2024, 15:45 |
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Грем БЕЙЛИ: «Юрген Клопп может помочь Лидсу с трансферами»
Журналист считает такой союз возможным
10 октября 2024, 15:45 |
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Журналист Грем Бейли считает, что Юрген Клопп может помочь английскому Лидсу во время зимнего трансферного окна:
«Ред Булл имеет долю в управлении Лидсом. Я считаю, что владельцы команды будут неразумными, если не попросят помощи в Юргена.
Он хорошо знает английский рынок, поэтому я подозреваю, что зимой его консультации могут помочь Лидсу. Более того, Клопп может помочь некоторым игрокам перебраться в Англию», – считает Бейли.
Вратарь Ливерпуля Алиссон рассказал подробности о своей травме.
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