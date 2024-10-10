Англия10 октября 2024, 12:15 | Обновлено 10 октября 2024, 12:40
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ВИДЕО. Алиссон – о Ливерпуле без Клоппа, конкуренции с Эдерсоном и Слоте
Бразилец дал откровенное интервью
10 октября 2024, 12:15 | Обновлено 10 октября 2024, 12:40
87
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32-летний бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон в разговоре с журналистом BBC Sport, а также бывшим голкипером сборной Англии Джо Хартом рассказал о новом «Ливерпуле» после ухода немца Юргена Клоппа, соперничестве с соотечественником Эдерсоном и работе под руководством нового главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.
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