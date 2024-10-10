ВИДЕО. Алиссон – о Ливерпуле без Клоппа, конкуренции с Эдерсоном и Слоте

32-летний бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон в разговоре с журналистом BBC Sport, а также бывшим голкипером сборной Англии Джо Хартом рассказал о новом «Ливерпуле» после ухода немца Юргена Клоппа, соперничестве с соотечественником Эдерсоном и работе под руководством нового главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.