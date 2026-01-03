Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Англия
03 января 2026, 20:03 |
1807
1

Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение

Немец отказал лондонцам

03 января 2026, 20:03 |
1807
1 Comments
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Лондонский «Челси» получил первый громкий отказ кандидата после расставания с Энцо Мареской.

Как сообщают СМИ, английский клуб обратился к Юргену Клоппу, но тот полностью отверг возможность возглавить «синих». Немецкий специалист дал понять, что не намерен возвращаться к работе в АПЛ, особенно в клубе, который является принципиальным соперником «Ливерпуля». Клопп подчеркнул уважение к своему бывшему клубу и считает этап в Премьер-лиге завершенным.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Это случилось. Команда АПЛ выиграла впервые в сезоне
Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03 января 2026, 17:53 0
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 января в 19:00 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03 января 2026, 02:55 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира

Швеция обыграла Латвию

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Футбол | 03.01.2026, 12:10
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cheng
Юрчик - красавчик
Ответить
+1
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем