Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение

Лондонский «Челси» получил первый громкий отказ кандидата после расставания с Энцо Мареской.

Как сообщают СМИ, английский клуб обратился к Юргену Клоппу, но тот полностью отверг возможность возглавить «синих». Немецкий специалист дал понять, что не намерен возвращаться к работе в АПЛ, особенно в клубе, который является принципиальным соперником «Ливерпуля». Клопп подчеркнул уважение к своему бывшему клубу и считает этап в Премьер-лиге завершенным.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.