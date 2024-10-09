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Германия
09 октября 2024, 09:12 | Обновлено 09 октября 2024, 09:20
2812
0

Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года

Экс-тренер «Ливерпуля» будет работать в системе Ред Булл

09 октября 2024, 09:12 | Обновлено 09 октября 2024, 09:20
2812
0
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

57-летний немецкий специалист Юрген Клопп станет новым «глобальным руководителем футбольного направления» в системе Ред Булл.

Сообщается, что бывший наставник «Ливерпуля» уже подписал долгосрочный контракт, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно имеющимся сведениям, Юрген Клопп обеспечил себе возможность ухода с новой должности в любой момент. Это позволит ему стать очередным главным тренером сборной Германии, как только Бундестим завершит сотрудничество с Юлианом Нагельсманном.

В обязанности Клоппа в Ред Булл будет входить консультирование всех команд системы по вопросам тренерской работы, игровой философии, развития и трансфера молодых талантов.

Ранее сообщалось, что у Юргена Клоппа есть неожиданный вариант возвращения к тренерской деятельности.

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Юрген Клопп сборная Германии по футболу РБ Зальцбург РБ Лейпциг Нью-Йорк Ред Буллз
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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