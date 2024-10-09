Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Экс-тренер «Ливерпуля» будет работать в системе Ред Булл
57-летний немецкий специалист Юрген Клопп станет новым «глобальным руководителем футбольного направления» в системе Ред Булл.
Сообщается, что бывший наставник «Ливерпуля» уже подписал долгосрочный контракт, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
Согласно имеющимся сведениям, Юрген Клопп обеспечил себе возможность ухода с новой должности в любой момент. Это позволит ему стать очередным главным тренером сборной Германии, как только Бундестим завершит сотрудничество с Юлианом Нагельсманном.
В обязанности Клоппа в Ред Булл будет входить консультирование всех команд системы по вопросам тренерской работы, игровой философии, развития и трансфера молодых талантов.
Ранее сообщалось, что у Юргена Клоппа есть неожиданный вариант возвращения к тренерской деятельности.
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