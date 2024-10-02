Нарушит обет. Клопп может вернуться к работе, есть неожиданный вариант
Немца связывают с миланским «Интером»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп значится среди кандидатов на пост наставника миланского «Интера» в случае ухода Симоне Индзаги.
57-летний Клопп, как известно, летом этого года покинул стан мерсисайдцев после 9 лет работы на «Энфилде» и обещал к работе не возвращаться, пока не восстановит запас своей энергии. Сообщается, что в настоящее время Юрген отдыхает в своем особняке на Майорке и о возвращении к работе не думает.
Однако, как отмечает источник, от миланского «Интера» Клоппу может поступить предложение, от которого он не сможет отказаться. Сейчас «нерадзурри» возглавляет Симоне Индзаги, но его якобы очень сильно у себя хочет видеть «Манчестер Юнайтед», в котором занимаются подбором преемника Эрика тен Хага после его вероятного увольнения.
Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» установлен рекорд, который ранее не покорился даже Клоппу.
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