Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нарушит обет. Клопп может вернуться к работе, есть неожиданный вариант
Англия
02 октября 2024, 11:27 | Обновлено 02 октября 2024, 11:40
889
0

Нарушит обет. Клопп может вернуться к работе, есть неожиданный вариант

Немца связывают с миланским «Интером»

02 октября 2024, 11:27 | Обновлено 02 октября 2024, 11:40
889
0
Нарушит обет. Клопп может вернуться к работе, есть неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп значится среди кандидатов на пост наставника миланского «Интера» в случае ухода Симоне Индзаги.

57-летний Клопп, как известно, летом этого года покинул стан мерсисайдцев после 9 лет работы на «Энфилде» и обещал к работе не возвращаться, пока не восстановит запас своей энергии. Сообщается, что в настоящее время Юрген отдыхает в своем особняке на Майорке и о возвращении к работе не думает.

Однако, как отмечает источник, от миланского «Интера» Клоппу может поступить предложение, от которого он не сможет отказаться. Сейчас «нерадзурри» возглавляет Симоне Индзаги, но его якобы очень сильно у себя хочет видеть «Манчестер Юнайтед», в котором занимаются подбором преемника Эрика тен Хага после его вероятного увольнения.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» установлен рекорд, который ранее не покорился даже Клоппу.

По теме:
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Ман Сити повторил в ЛЧ исторический рекорд Манчестер Юнайтед
Русин сыграл 5 минут за Сандерленд. В матче с Дерби забил брат Беллингема
Юрген Клопп Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Футбол | 02 октября 2024, 11:09 0
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ

Роберт довел счет своим голам в турнире до 96

Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Теннис | 01 октября 2024, 12:47 51
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

В 4-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую

Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Футбол | 01.10.2024, 20:30
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01.10.2024, 23:21
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Он не бросил Шахтер, но и активом клуба не стал. Что происходит с Траоре?
Футбол | 02.10.2024, 09:00
Он не бросил Шахтер, но и активом клуба не стал. Что происходит с Траоре?
Он не бросил Шахтер, но и активом клуба не стал. Что происходит с Траоре?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
30.09.2024, 09:46 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
30.09.2024, 13:50 8
Футбол
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 8
Футбол
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
30.09.2024, 10:37
Бокс
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 5
Бокс
Венгерская команда, состоящая только из украинцев, вышла в 4-й раунд Кубка
Венгерская команда, состоящая только из украинцев, вышла в 4-й раунд Кубка
30.09.2024, 18:18 3
Футбол
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем