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  4. Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Англия
26 августа 2024, 08:30 | Обновлено 26 августа 2024, 08:36
1854
1

Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен

Мерсисайдцы дома обыграли «Брентфорд» в АПЛ

26 августа 2024, 08:30 | Обновлено 26 августа 2024, 08:36
1854
1
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

25 августа в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на поле родного «Энфилда» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

Это вторая подряд победа «красных» в новом сезоне.

Таким образом, новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым наставником «Ливерпуля» в истории АПЛ, выигравшим первые две игры во главе команды.

Как известно, Слот дебютировал в «Ливерпуле» победой над «Ипсвичем» также со счетом 2:0.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» этим летом, заменив немца Юргена Клоппа, добровольно покинувшего клуб.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот
Юрій Остроумов Источник: Opta
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Serhii P.
поки "Ліверпуль" їде на напрацюваннях Клоппа
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