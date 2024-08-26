Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен

25 августа в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на поле родного «Энфилда» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

Это вторая подряд победа «красных» в новом сезоне.

Таким образом, новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым наставником «Ливерпуля» в истории АПЛ, выигравшим первые две игры во главе команды.

Как известно, Слот дебютировал в «Ливерпуле» победой над «Ипсвичем» также со счетом 2:0.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» этим летом, заменив немца Юргена Клоппа, добровольно покинувшего клуб.