Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Мерсисайдцы дома обыграли «Брентфорд» в АПЛ
25 августа в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на поле родного «Энфилда» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
Это вторая подряд победа «красных» в новом сезоне.
Таким образом, новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым наставником «Ливерпуля» в истории АПЛ, выигравшим первые две игры во главе команды.
Как известно, Слот дебютировал в «Ливерпуле» победой над «Ипсвичем» также со счетом 2:0.
45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» этим летом, заменив немца Юргена Клоппа, добровольно покинувшего клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о неготовности «Шахтера» к старту сезона
Алексей Сливченко ищет ответ на вопрос: скажется ли на работе коуча «Шахтера» субботнее фиаско