Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый матч без Клоппа на Энфилде. Ливерпуль убедительно обыграл Брентфорд
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.08.2024 18:30 – FT 2 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 августа 2024, 20:29 |
615
0

Первый матч без Клоппа на Энфилде. Ливерпуль убедительно обыграл Брентфорд

«Красные» победили со счетом 2:0

25 августа 2024, 20:29 |
615
0
Первый матч без Клоппа на Энфилде. Ливерпуль убедительно обыграл Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Сегодня, 25 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Брентфорд».

Матч прошел на стадионе «Энфилд», впервые за долгое время «Ливерпуль» сыграл на домашнем стадионе без Юргена Клоппа, которого заменил Арне Слот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Красные» победили со счетом 2:0. Голы за «Ливерпуль» забивали Луис Диас и Мохамед Салах. За «Брентфорд» полный матч в запасе провел украинец Егор Ярмолюк.

Следующий матч в АПЛ «Ливерпуль» сыграет 1 сентября против «Манчестер Юнайтед», а «Брентфорд» в 3-м туре АПЛ будет играть с «Саутгемптоном».

АПЛ. 2-й тур, 25 августа.

Ливерпуль – Брентфорд – 2:0

Голы: Диас, 13, Салах, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
МАРЕСКА: «Я ожидаю от Мудрика более качественную игру»
Известна оценка Забарного за матч чемпионата Англии против Ньюкасла
У кого 9.8? Известна оценка Мудрика за матч Челси с восемью голами в АПЛ
Арне Слот Луис Диас Мохамед Салах Ливерпуль Брентфорд Ливерпуль - Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
Бокс | 25 августа 2024, 12:12 0
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози

Соперником легендарного боксера стал Джон Готти III

Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Футбол | 25 августа 2024, 07:05 26
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Признание получил Лев Яшин

Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25.08.2024, 01:11
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бел Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Футбол | 25.08.2024, 20:06
Бел Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Бел Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Другие виды | 25.08.2024, 19:05
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 637
Футбол
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 57
Бокс
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем