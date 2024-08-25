Первый матч без Клоппа на Энфилде. Ливерпуль убедительно обыграл Брентфорд
«Красные» победили со счетом 2:0
Сегодня, 25 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Брентфорд».
Матч прошел на стадионе «Энфилд», впервые за долгое время «Ливерпуль» сыграл на домашнем стадионе без Юргена Клоппа, которого заменил Арне Слот.
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«Красные» победили со счетом 2:0. Голы за «Ливерпуль» забивали Луис Диас и Мохамед Салах. За «Брентфорд» полный матч в запасе провел украинец Егор Ярмолюк.
Следующий матч в АПЛ «Ливерпуль» сыграет 1 сентября против «Манчестер Юнайтед», а «Брентфорд» в 3-м туре АПЛ будет играть с «Саутгемптоном».
АПЛ. 2-й тур, 25 августа.
Ливерпуль – Брентфорд – 2:0
Голы: Диас, 13, Салах, 70.
We return to Anfield with a win ✊🔴 #LIVBRE pic.twitter.com/8cghaUxJSl— Liverpool FC (@LFC) August 25, 2024
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