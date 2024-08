Первый матч без Клоппа на Энфилде. Ливерпуль убедительно обыграл Брентфорд

Сегодня, 25 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Брентфорд».

Матч прошел на стадионе «Энфилд», впервые за долгое время «Ливерпуль» сыграл на домашнем стадионе без Юргена Клоппа, которого заменил Арне Слот.

«Красные» победили со счетом 2:0. Голы за «Ливерпуль» забивали Луис Диас и Мохамед Салах. За «Брентфорд» полный матч в запасе провел украинец Егор Ярмолюк.

Следующий матч в АПЛ «Ливерпуль» сыграет 1 сентября против «Манчестер Юнайтед», а «Брентфорд» в 3-м туре АПЛ будет играть с «Саутгемптоном».

АПЛ. 2-й тур, 25 августа.

Ливерпуль – Брентфорд – 2:0

Голы: Диас, 13, Салах, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

