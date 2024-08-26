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26 августа 2024, 05:51 | Обновлено 26 августа 2024, 06:21
59
0

Арне СЛОТ: Ливерпуль выиграет 9 из 10, если имеет равные шансы с соперником

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о победном матче против Брентфорда

26 августа 2024, 05:51 | Обновлено 26 августа 2024, 06:21
59
0
Арне СЛОТ: Ливерпуль выиграет 9 из 10, если имеет равные шансы с соперником
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот (справа)

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о победном матче 2-го тура АПЛ против Брентфорда (2:0):

«Это было хорошее начало сезона. Самое главное, что мы не пропустили. Единственный шанс, который имел соперник, был со стандарта, а это всегда так сложно, когда вы играете с «Брентфордом».

Они могут угрожать многими способами, но один из них, безусловно, стандарты. Мы его довольно хорошо контролировали, за исключением одного момента. Один из их стандартов также привел к нашему первому голу, что было приятно видеть.

Чтобы получить такой отличный старт, нужно очень много работать. Ребята продолжали очень много работать без мяча, что позволило нам играть все лучше и лучше во втором тайме. Это затем привело к множеству хороших моментов. Единственное, чего мы не сделали, так это не сняли вопросы о победителе пораньше.

Когда я говорю о контроле, я имею в виду то, что мы делаем и без мяча. Мы очень много работаем, чтобы другая команда вообще ничего не создала. Владея мячом, мы пытались попасть в ситуации, когда мы хотим, чтобы наши лучшие игроки включались, и это хорошо сработало во втором тайме».

В 9 из 10 игр, если у вас равные шансы с соперником, то, скорее всего, мы победим. У нас один из лучших, возможно, лучший вратарь в лиге, и у нас также есть несколько очень хороших нападающих. Что мы делаем, как тренерский штаб, так это ставим их на эти позиции, а затем игроки усердно работают, чтобы убедиться, что другая команда ничего не создаст».

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Арне Слот Ливерпуль - Брентфорд пресс-конференция
Николай Степанов Источник: BBC
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