Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.08.2024 18:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 августа 2024, 18:10 |
160
1

Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 25 августа в 18:30

25 августа 2024, 18:10 |
160
1
Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

25 августа на стадион Энфилд пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Брентфордом. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда Ливерпуль в прошлом сезоне, прощаясь с Клоппом, нацеливалась на квадрупл, но в итоге выиграла только самый скромный из возможных турниров – Кубок лиги. Но все-таки Юрген ушел красиво, вернув красных в число грандов – его подопечные уступили только Арсеналу и Манчестер Сити.

Коллектив, который возглавил новый главный тренер Арне Слот, остался в целостности, не считая отдельных, косметических потерь – ушли Тьяго Алькантара и вратарь Адриан, был продан в Брентфорд Фабиу Карвалью. Кадрового усиления летом в клубе не последовало. Это не помешало Ливерпулю уверенно стартовать в АПЛ в игре с новичком Ипсвичем. После перерыва проснулся Салах, который с интервалом в пять минут сделал ассист на Диогу Жоту и затем сам забил гол (2:0).

Брентфорд

Клуб Брентфорд еще недавно болтался на самых скромных уровнях, но при нынешних инвесторах резко прибавил, пробившись в Премьер-лигу и закрепившись среди середняков, при достойном уровне игры, где акцент смещен в пользу атакующих действий. В прошлом сезоне, третьем кряду на уровне АПЛ, были проблемы. Итоговое 16-е место при 39 очках должно было стать звоночком.

Томас Франк, готовя подопечных к новому сезону, до последнего не знал, уйдет ли Айван Тоуни, за которым давно, но не особенно активно, охотились гранды. А ведь еще зимой на замену нападающему сборной Англии был приобретен Игор Тиаго – тот в межсезонье, наконец-то, прибыл из Бельгии. Начиная в таких условиях сезон, Бренфорд выиграл матч с Кристал Пэлас (2:1), даже несмотря на обидный автогол.

Статистика личных встреч

Из шести проведенных очных матчей красные выиграли четыре, при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в гостей из Лондона. Хозяева поля и при новом тренере сильнее. Ставим на то, что красные выиграют с форой –1.5 гола (коэффициент – 1.66).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
25 августа 2024 -
18:30
Брентфорд
Победа Ливерпуля с форой –1.5 1.66 Сделать ставку
По теме:
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарный выйдет в основе Борнмута на матч против Ньюкасла
прогнозы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы на футбол Ливерпуль - Брентфорд Ливерпуль Брентфорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Футбол | 25 августа 2024, 11:32 26
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 

Валерий Василенко – о неготовности «Шахтера» к старту сезона

«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Футбол | 25 августа 2024, 00:44 2
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина

Андрей, вероятно, покинет «Реал» летом 2025 года

Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Футбол | 25.08.2024, 17:31
Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Стало известно, выйдет ли Лунин в основе Реала на матч против Вальдолида
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Футбол | 25.08.2024, 08:22
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
О, знайшов ставку з гарним кефом: Брентфорд не заб'є. Кф 2.20
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 637
Футбол
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 25
Футбол
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
23.08.2024, 23:59 6
Футзал
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем