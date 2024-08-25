Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

25 августа на стадион Энфилд пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Брентфордом. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда Ливерпуль в прошлом сезоне, прощаясь с Клоппом, нацеливалась на квадрупл, но в итоге выиграла только самый скромный из возможных турниров – Кубок лиги. Но все-таки Юрген ушел красиво, вернув красных в число грандов – его подопечные уступили только Арсеналу и Манчестер Сити.

Коллектив, который возглавил новый главный тренер Арне Слот, остался в целостности, не считая отдельных, косметических потерь – ушли Тьяго Алькантара и вратарь Адриан, был продан в Брентфорд Фабиу Карвалью. Кадрового усиления летом в клубе не последовало. Это не помешало Ливерпулю уверенно стартовать в АПЛ в игре с новичком Ипсвичем. После перерыва проснулся Салах, который с интервалом в пять минут сделал ассист на Диогу Жоту и затем сам забил гол (2:0).

Брентфорд

Клуб Брентфорд еще недавно болтался на самых скромных уровнях, но при нынешних инвесторах резко прибавил, пробившись в Премьер-лигу и закрепившись среди середняков, при достойном уровне игры, где акцент смещен в пользу атакующих действий. В прошлом сезоне, третьем кряду на уровне АПЛ, были проблемы. Итоговое 16-е место при 39 очках должно было стать звоночком.

Томас Франк, готовя подопечных к новому сезону, до последнего не знал, уйдет ли Айван Тоуни, за которым давно, но не особенно активно, охотились гранды. А ведь еще зимой на замену нападающему сборной Англии был приобретен Игор Тиаго – тот в межсезонье, наконец-то, прибыл из Бельгии. Начиная в таких условиях сезон, Бренфорд выиграл матч с Кристал Пэлас (2:1), даже несмотря на обидный автогол.

Статистика личных встреч

Из шести проведенных очных матчей красные выиграли четыре, при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в гостей из Лондона. Хозяева поля и при новом тренере сильнее. Ставим на то, что красные выиграют с форой –1.5 гола (коэффициент – 1.66).