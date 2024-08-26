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Ливерпуль
25.08.2024 18:30 – FT 2 : 0
Брентфорд
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Англия
26 августа 2024, 01:59 | Обновлено 26 августа 2024, 02:09
44
0

Ливерпуль – Брентфорд – 2:0. Луис Диас и Салах. Видео голов и обзор

У «Брентфорда» весь матч в резерве оставался украинец Егор Ярмолюк

26 августа 2024, 01:59 | Обновлено 26 августа 2024, 02:09
44
0
Ливерпуль – Брентфорд – 2:0. Луис Диас и Салах. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» на домашней арене обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

Это был первый домашний матч коуча «Ливерпуль» Арне Слота, который в межсезонье заменил Юргена Клоппа,.

Голы за «Ливерпуль» забили Луис Диас и Мохамед Салах. У «Брентфорда» весь матч в резерве оставался украинец Егор Ярмолюк.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа.

Ливерпуль – Брентфорд – 2:0

Голы: Луис Диас, 13, Мохамед Салах, 70.

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Мохамед Салах Арне Слот Егор Ярмолюк Луис Диас Ливерпуль - Брентфорд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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