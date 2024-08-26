Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» на домашней арене обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

Это был первый домашний матч коуча «Ливерпуль» Арне Слота, который в межсезонье заменил Юргена Клоппа,.

Голы за «Ливерпуль» забили Луис Диас и Мохамед Салах. У «Брентфорда» весь матч в резерве оставался украинец Егор Ярмолюк.

АПЛ. 2-й тур, 25 августа.

Ливерпуль – Брентфорд – 2:0

Голы: Луис Диас, 13, Мохамед Салах, 70.

Видео голов и обзор матча