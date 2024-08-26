Англия26 августа 2024, 01:59 | Обновлено 26 августа 2024, 02:09
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Ливерпуль – Брентфорд – 2:0. Луис Диас и Салах. Видео голов и обзор
У «Брентфорда» весь матч в резерве оставался украинец Егор Ярмолюк
26 августа 2024, 01:59 | Обновлено 26 августа 2024, 02:09
44
0
Вечером 25 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» на домашней арене обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
Это был первый домашний матч коуча «Ливерпуль» Арне Слота, который в межсезонье заменил Юргена Клоппа,.
Голы за «Ливерпуль» забили Луис Диас и Мохамед Салах. У «Брентфорда» весь матч в резерве оставался украинец Егор Ярмолюк.
АПЛ. 2-й тур, 25 августа.
Ливерпуль – Брентфорд – 2:0
Голы: Луис Диас, 13, Мохамед Салах, 70.
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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