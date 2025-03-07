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07 марта 2025, 01:05 |
124
0

ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо зажгла в секси-образе. Топ

Кристина Шацких в своём репертуаре...

07 марта 2025, 01:05 |
124
0
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо зажгла в секси-образе. Топ
Telegram. Кристина Шацких

Кристина Шацких обладает всеми данными для карьеры модели.

Возлюбленная полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Николая Шапаренко впечатлила ярким образом в стильном плаще.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь легендарного Максима Шацких владеет собственным брендом одежды и поддерживает подруг в мире моды. Также она активно ведет соцсети, радуя почти 20 тысяч подписчиков эффектными снимками в Instagram.

На этот раз она предстала в дерзких позах, покоряя сердца фолловеров.

Высокие каблуки и короткий плащ выгодно подчеркнули ее изящную фигуру.

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фото Динамо Киев lifestyle Максим Шацких девушки Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Telegram
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