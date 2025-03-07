ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо зажгла в секси-образе. Топ
Кристина Шацких в своём репертуаре...
Кристина Шацких обладает всеми данными для карьеры модели.
Возлюбленная полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Николая Шапаренко впечатлила ярким образом в стильном плаще.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дочь легендарного Максима Шацких владеет собственным брендом одежды и поддерживает подруг в мире моды. Также она активно ведет соцсети, радуя почти 20 тысяч подписчиков эффектными снимками в Instagram.
На этот раз она предстала в дерзких позах, покоряя сердца фолловеров.
Высокие каблуки и короткий плащ выгодно подчеркнули ее изящную фигуру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта
Украинский форвард провел на поле 59 минут