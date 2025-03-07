Имад АШУР: «Первый тайм был очень энергичным и содержательным»

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал победу над «Черноморцем (3:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Первый тайм. Надо откровенно говорить и отдать должное ребятам. Очень энергичный, очень содержательный, результативный, мог быть еще более результативным. Главное, что нивелировали подавляющее большинство возможностей соперника. Мне кажется, что был только один прогресс к нашим воротам, это понравилось. Во втором тайме не понравился пенальти, конечно, никому это не нравится. И, возможно, где-то дали немного больше пространства сопернику. Хорошо, что среагировали после пенальти, нашли свой гол, были еще возможности. В целом, если брать в целом, то положительные впечатления от сегодняшнего противостояния

– Счет 3:1, а вот нереализованных моментов еще на несколько поединков, какой момент всплывает из памяти?

– Когда Алексей (прим. - Гуцуляк) прилетел, я не знаю как мяч не оказался в воротах, это нереально, значит на следующую игру оставил. Наконец Леша отличился, все этого ждали, это тоже положительное событие. Моментов было на несколько матов, главное, чтобы эти отложенные голы нашли свое место на табло в следующих матчах.

– Когда «Черноморец» забил с пенальти. Не показалось вам, что команда начала немного нервничать?

– Это, в принципе, была реакция на то, что во втором тайме с какой-то вальяжностью на подсознании начали, потом немного за это поплатились. Конечно это, так или иначе, будет влиять. Это понимание для нас, что мы не можем давать таких возможностей. Соперник, конечно, делает свое дело, но, по моему мнению, в сегодняшнем матче все было в наших руках. Поэтому хорошо все, что заканчивается хорошо. Хорошо, что сегодня реакция была соответствующей, и, все же, нашли возможность зафиксировать победный счет. Потому что мы понимаем, что это возвращение после зимней павзы, не супер старт. Сейчас, наконец, надо было добраться до этого момента, где будет больше положительного, больше целостного, и того, что мы хотим видеть. Ну, и победы конечно. Сегодня победа, с «Ингульцом» победа, разные немножко, но тем не менее, все сейчас хотят победы. Сюда люди приходят, болеют за каждого из ребят, но тем не менее, все потом хотят, чтобы побеждали. Я думаю, сейчас мы находимся в неплохом моменте с точки зрения фундамента, который был выстроен для того, чтобы говорить, что будем дальше побеждать каждую игру. Но, вы же видите, может происходить все что угодно.

– Сегодня еще одно ключевое событие – дебют Даниила Бескоровайного. Он был запланирован до матча или после него?

– Даниил сейчас пытается добраться до той формы, которая будет позволять ему существенно большее время. Зная Даню, на поле он рвется как бешеный. Сегодня как раз была хорошая возможность потому, что у нас Руслан (прим. - Бабенко) вернулся в общую группу буквально 4 дня назад. В этот момент использовали возможность, чтобы безопаснее довести до конца последние минуты. Для Даниила было идеально выйти и отразить все потуги соперника, несколько раз он принял участие в них. Я очень рад его возвращению. Конечно, все ожидали, что это возвращение будет немножко другим, но на сборах травма немного дала о себе знать. Я думаю, все должны быть рады, и Даниил рад, и болельщики, я слышал как они его приветствовали с возвращением на поле. Поэтому, это еще один положительный момент сегодняшней игры.

– У вас добавилось немного головной боли в плане выбора центральных защитников?

– Конечно, безусловно. От матча к матчу, каждому придется конкурировать за позицию. Но мы видели на примере первой части сезона, что эта головная боль потом может смениться на другую. Все что угодно может быть, я ребятам постоянно говорю, что это конкуренция, надо конкурировать, надо свое место бороться. Для этого надо работать над своими индивидуальными требованиями, чтобы улучшаться. И, опять же, все может очень быстро меняться. Тот же Матич в первой половине сезона - это яркий пример того, как все очень быстро меняется. Сейчас он конкурирует, бьется за свое место, но эта конкуренция, она здоровая. Это очень приятная головная боль конечно, но с другой стороны хочется чтобы все ребята понимали, что ситуация должна быть максимально объективной, и, насколько это возможно, справедливой. Не все могут быть с этим согласны, но есть ли что-то максимально объективное в нашей жизни, все равно кто-то должен принимать решения.