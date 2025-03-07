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Лига Европы
ФКСБ
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 3
Лион
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Лига Европы
07 марта 2025, 02:30 |
13
0

ФКСБ – Лион – 1:3. Уверенная победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в Бухаресте

07 марта 2025, 02:30 |
13
0
ФКСБ – Лион – 1:3. Уверенная победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов румынский ФКСБ встретился с французским «Лионом».

В первом тайме гости открыли счет. Хотя игроки «Лиона» имели еще несколько возможностей, преимущество оставалось минимальным.

Во втором тайме хозяева сравняли счет, но не смогли выдержать финальный натиск соперника.

Французский клуб одержал уверенную выездную победу.

Лига Европы. 1/8 финала

ФКСБ (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3

Голы: Балуце, 68 - Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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