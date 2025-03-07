ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа

Жена Рубена Аморима, Мария Жоау Диогу, испытывает трудности с адаптацией в Манчестере после переезда из Лиссабона.

Она приехала в Англию с двумя детьми, когда её муж стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в ноябре. По сообщениям, Мария не привыкла к дождям, ветрам и тёмным ночам города.

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Это не первый случай, когда партнеры игроков или сотрудников «Юнайтед» жалуются на Манчестер.

Жоржелина Кардосо, жена Анхеля Ди Марии, также не смогла адаптироваться и покинула клуб вместе с мужем спустя 11 месяцев.