Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
Другие новости
07 марта 2025, 01:49 |
296
0

ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа

У Рубена Аморима и тут неприятности...

07 марта 2025, 01:49 |
296
0
ФОТО. У топ-тренера проблемы с женой. Она хочет покинуть нынешний клуб мужа
Daily Mail. Мария Диогу и Рубен Аморим

Жена Рубена Аморима, Мария Жоау Диогу, испытывает трудности с адаптацией в Манчестере после переезда из Лиссабона.

Она приехала в Англию с двумя детьми, когда её муж стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в ноябре. По сообщениям, Мария не привыкла к дождям, ветрам и тёмным ночам города.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это не первый случай, когда партнеры игроков или сотрудников «Юнайтед» жалуются на Манчестер.

Жоржелина Кардосо, жена Анхеля Ди Марии, также не смогла адаптироваться и покинула клуб вместе с мужем спустя 11 месяцев.

По теме:
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
фото lifestyle Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 247
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»
Футбол | 07 марта 2025, 02:10 0
Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»
Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов отбывает дисквалификацию

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Футбол | 06.03.2025, 23:56
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
05.03.2025, 07:48 3
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем