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Италия
05 марта 2025, 17:17 | Обновлено 05 марта 2025, 18:31
3143
0

«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова

Анхелиньо поделился мнением накануне матча Лиги Европы

05 марта 2025, 17:17 | Обновлено 05 марта 2025, 18:31
3143
0
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхелиньо

6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы сойдутся итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» из Бильбао. Накануне этого матча защитник римского клуба Анхелиньо поделился своими ожиданиями:

«Наш соперник уверен, что пройдет нас, но я не собираюсь ничего им отвечать. У нас другой менталитет, мы сосредоточены на предстоящей игре и просто выйдем на поле, чтобы выполнить свою задачу.

У нас отличные форварды – Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Мне нравится, что не нужно менять свою манеру игры и подстраиваться отдельно под них. У нас получается отлично взаимодействовать с ними, и я всегда стараюсь делать для них лучшие навесы. В любом случае, мне всегда нужно совершенствоваться, чтобы отдавать нашим форвардам больше передач», – подытожил Анхелиньо.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. В активе Шомуродова – 24 поединка, четыре забитых мяча и три ассиста.

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Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Рома - Аталанта Анхелиньо Артем Довбик Эльдор Шомуродов
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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