Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»
Лига Европы
05 марта 2025, 15:50 |
1449
1

Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»

Наставник «Ромы» прокомментировал будущий матч в Лиге Европы

05 марта 2025, 15:50 |
1449
1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Наставник римского клуба Клаудио Раньери поделился ожиданиями от будущего противостояния:

«У них есть быстрые и сильные игроки впереди, это сильнейшая команда Европы в дриблинге. Нас ждет трудный матч, но мы собираемся сделать его таким и для соперника. Наше преимущество – игра на домашнем стадионе. Но нужно быть осторожными.

Когда Дибала находится в отличной форме, он влияет на результат игр. Он видит вещи, которые не видят другие футболисты и чувствует себя погруженным в то, что делает. Пауло понимает, что его вклад имеет решающее значение.

Довбик? Конечно, он не готов на 100%. Перед матчем с «Атлетиком» он пока провел всего одну тренировку. Но я видел в прошлом поединке, как он забил и праздновал гол. Поэтому у меня появилась надежда, что с ним все в порядке», – подытожил Раньери.

Матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 6 марта на стадионе «Олимпико» в Риме, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик впервые это сделал. Я спрошу его, почему»
Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик Клаудио Раньери пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 05 марта 2025, 16:05 0
Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Футбол | 05 марта 2025, 01:20 4
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»

Даниэле Ло Монако рассказал о ненавистниках украинца

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 05.03.2025, 12:45
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Футбол | 05.03.2025, 10:32
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Хоккей | 05.03.2025, 01:59
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Наивный парень!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
03.03.2025, 20:14 12
Футбол
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
03.03.2025, 17:44 18
Футбол
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41 1
Бокс
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
04.03.2025, 15:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем