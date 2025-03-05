Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»

6 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Наставник римского клуба Клаудио Раньери поделился ожиданиями от будущего противостояния:

«У них есть быстрые и сильные игроки впереди, это сильнейшая команда Европы в дриблинге. Нас ждет трудный матч, но мы собираемся сделать его таким и для соперника. Наше преимущество – игра на домашнем стадионе. Но нужно быть осторожными.

Когда Дибала находится в отличной форме, он влияет на результат игр. Он видит вещи, которые не видят другие футболисты и чувствует себя погруженным в то, что делает. Пауло понимает, что его вклад имеет решающее значение.

Довбик? Конечно, он не готов на 100%. Перед матчем с «Атлетиком» он пока провел всего одну тренировку. Но я видел в прошлом поединке, как он забил и праздновал гол. Поэтому у меня появилась надежда, что с ним все в порядке», – подытожил Раньери.

Матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 6 марта на стадионе «Олимпико» в Риме, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.