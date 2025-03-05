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Италия
05 марта 2025, 13:03 | Обновлено 05 марта 2025, 14:04
639
2

Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

Украинский форвард помог «Роме» победить в матче чемпионата

05 марта 2025, 13:03 | Обновлено 05 марта 2025, 14:04
639
2
Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

С 28 февраля по 3 марта состоялись матчи 27-го тура итальянской Серии А – борьба за чемпионство находится в самом разгаре, а три лучших команды разместились в диапазоне трех баллов.

Накануне официальный сайт чемпионата опубликовал символическую сборную прошедшего тура – в ней нашлось место форварду «Ромы» Артему Довбику. Украинский футболист забил важный гол на 76-й минуте и вырвал победу в противостоянии с «Комо» (2:1).

В текущем сезоне нападающий римского клуба провел 23 матча в чемпионате, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Довбик занимает десятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Почти все представители сборной тура получили оценку 7,0 за свои выступления. Лучшими игроками были названы нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини, который забил дважды в ворота «Кальяри» (2:1) и защитник «Интера» Федерико Димарко, на его счету единственный мяч команды в поединке с «Наполи» (1:1).

Символическая сборная 27-го тура Серии А

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Victor673256ua
Гра Довбика можливо і не дуже яскрава, але він приносить результат
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