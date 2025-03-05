Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

С 28 февраля по 3 марта состоялись матчи 27-го тура итальянской Серии А – борьба за чемпионство находится в самом разгаре, а три лучших команды разместились в диапазоне трех баллов.

Накануне официальный сайт чемпионата опубликовал символическую сборную прошедшего тура – в ней нашлось место форварду «Ромы» Артему Довбику. Украинский футболист забил важный гол на 76-й минуте и вырвал победу в противостоянии с «Комо» (2:1).

В текущем сезоне нападающий римского клуба провел 23 матча в чемпионате, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Довбик занимает десятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Почти все представители сборной тура получили оценку 7,0 за свои выступления. Лучшими игроками были названы нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини, который забил дважды в ворота «Кальяри» (2:1) и защитник «Интера» Федерико Димарко, на его счету единственный мяч команды в поединке с «Наполи» (1:1).

Символическая сборная 27-го тура Серии А