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Чемпионат Италии
Рома
02.03.2025 19:00 – FT 2 : 1
Комо
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Италия
02 марта 2025, 22:14 |
1084
0

Рома – Комо – 2:1. С победным голом Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А

02 марта 2025, 22:14 |
1084
0
Рома – Комо – 2:1. С победным голом Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

После этого матча «Рома» с 43 баллами расположилась на 8-м месте, а «Комо» с 28 очками остался 13-м.

Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте, отличился 1 голом. В текущем сезоне на счет 27-летнего нападающего 34 матча на клубном уровне 14 голов и 4 ассиста.

Серия А. 27-й тур

Рома – Комо – 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Кунья, 44

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
63’
Марк-Оливер Кемпф (Комо) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Комо).
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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Комо Алексис Салемакерс видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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