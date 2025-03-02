Рома – Комо – 2:1. С победным голом Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Серии А
В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».
Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
После этого матча «Рома» с 43 баллами расположилась на 8-м месте, а «Комо» с 28 очками остался 13-м.
Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте, отличился 1 голом. В текущем сезоне на счет 27-летнего нападающего 34 матча на клубном уровне 14 голов и 4 ассиста.
Серия А. 27-й тур
Рома – Комо – 2:1
Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Кунья, 44
Видеообзор матча:
События матча
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