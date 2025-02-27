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Рома
02.03.2025 19:00 - : -
Комо
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Италия
27 февраля 2025, 18:31 |
81
0

Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А

27 февраля 2025, 18:31 |
81
0
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Комо».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Комо
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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