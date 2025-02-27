Италия27 февраля 2025, 18:31 |
81
0
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А
27 февраля 2025, 18:31 |
81
0
В воскресенье, 2 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Комо».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – КомоСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 февраля 2025, 07:46 1
Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела
Футбол | 27 февраля 2025, 17:48 0
В зимнее трансферное окно Артем стал игроком Лос-Анджелес
Футбол | 27.02.2025, 13:56
Футбол | 26.02.2025, 20:24
Бокс | 27.02.2025, 09:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.02.2025, 19:07 13
26.02.2025, 01:46 5
Бокс
26.02.2025, 21:22 2
26.02.2025, 08:42 1
26.02.2025, 03:26
26.02.2025, 09:30 5
26.02.2025, 10:32 4