Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка
В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».
Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм завершился победой гостей со счетом 1:0: на 44-й минуте матча Лукас Кунья забил гол в раздевалку.
Вторая половина стала успешной для «Ромы»: на 61-й минуте Алексис Салемакерс сравнял счет в матче, на 63-й игрок «Комо» Марк-Оливер Кемпф получил красную карточку, а на 76-й минуте Артем Довбик своим голом вырвал победу для «волков».
Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте, отличился 1 голом. В текущем сезоне на счет 27-летнего нападающего 34 матча на клубном уровне 14 голов и 4 ассиста.
Серия А. 27-й тур
Рома – Комо – 2:1
Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Кунья, 44
Удаления: Кемпф, 63
Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик (Ренш, 74), Анхелиньо, Паредес, Коне (Кристанте, 60), Суле (Салемакерс, 59), Пеллегрини (Эль-Шарави, 46), Дибала, Шомуродов (Довбик, 46)
Комо: Бутез, Валле (Морено, 74), Кемпф, Голданига, Шмолич (Войвода, 56), Кунья, Перроне, Какере (Кутроне, 56), Диао (Фадера, 74), Пас (Иконе, 83), Стреффеца
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Плимута» высказался о поддержке украинских футболистов
Реакция Алексея Сливченко на центральный поединок 19-го тура нашего элитарного чемпионата
Але гру зробили Дібала та Ран'єрі.
Пів составу Комо на жовтих картках + червона, і все на Дібалі))
Ну а Ран'єрі зробив вдалі заміни. Всі хто вийшов брали участь в забитих м'ячах.
Forza Roma! 🧡❤️ Рим - Вічне місто, але тепер чекаємо героїзму і від команди з рідного міста Артема наступного тижня❗
.
Вболіватиме Донбас! ⚒️
За ЛНЗ - що із Черкас! 😊
Українську по кольору Фіорентину! 💜
Серцями всіма в четвергову годину!