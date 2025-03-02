Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

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Первый тайм завершился победой гостей со счетом 1:0: на 44-й минуте матча Лукас Кунья забил гол в раздевалку.

Вторая половина стала успешной для «Ромы»: на 61-й минуте Алексис Салемакерс сравнял счет в матче, на 63-й игрок «Комо» Марк-Оливер Кемпф получил красную карточку, а на 76-й минуте Артем Довбик своим голом вырвал победу для «волков».

Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте, отличился 1 голом. В текущем сезоне на счет 27-летнего нападающего 34 матча на клубном уровне 14 голов и 4 ассиста.

Серия А. 27-й тур

Рома – Комо – 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Кунья, 44

Удаления: Кемпф, 63

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик (Ренш, 74), Анхелиньо, Паредес, Коне (Кристанте, 60), Суле (Салемакерс, 59), Пеллегрини (Эль-Шарави, 46), Дибала, Шомуродов (Довбик, 46)

Комо: Бутез, Валле (Морено, 74), Кемпф, Голданига, Шмолич (Войвода, 56), Кунья, Перроне, Какере (Кутроне, 56), Диао (Фадера, 74), Пас (Иконе, 83), Стреффеца

Фото матча: