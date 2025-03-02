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Чемпионат Италии
Рома
02.03.2025 19:00 – FT 2 : 1
Комо
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Италия
02 марта 2025, 20:52 | Обновлено 02 марта 2025, 21:12
5978
10

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

02 марта 2025, 20:52 | Обновлено 02 марта 2025, 21:12
5978
10
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
https://media.gettyimages.com/id/2202868774/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/rome-italy-artem-dovbyk-of-as-roma-celebrates-scoring-his-teams-second-goal-during-the-serie-a.jpg?b=1&s=612x612&w=0&k=20&c=6_qMFHw-3ASdpg-pO4zlqCGhJ44fIKlO4WtPMEIqYiQ

В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился победой гостей со счетом 1:0: на 44-й минуте матча Лукас Кунья забил гол в раздевалку.

Вторая половина стала успешной для «Ромы»: на 61-й минуте Алексис Салемакерс сравнял счет в матче, на 63-й игрок «Комо» Марк-Оливер Кемпф получил красную карточку, а на 76-й минуте Артем Довбик своим голом вырвал победу для «волков».

Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте, отличился 1 голом. В текущем сезоне на счет 27-летнего нападающего 34 матча на клубном уровне 14 голов и 4 ассиста.

Серия А. 27-й тур

Рома – Комо – 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Кунья, 44

Удаления: Кемпф, 63

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик (Ренш, 74), Анхелиньо, Паредес, Коне (Кристанте, 60), Суле (Салемакерс, 59), Пеллегрини (Эль-Шарави, 46), Дибала, Шомуродов (Довбик, 46)

Комо: Бутез, Валле (Морено, 74), Кемпф, Голданига, Шмолич (Войвода, 56), Кунья, Перроне, Какере (Кутроне, 56), Диао (Фадера, 74), Пас (Иконе, 83), Стреффеца

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 10
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Валентин Равенский
Дуже радий за Довбика, з поверненням!!!! 
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+12
Saar
Рома на характері вирвала перемогу. Вітаю Довбика!
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+7
Victor673256ua
Вийшов, забив - молодець. Сподіваюсь, що перед Лігою націй Довбик знову не травмується
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+4
TolsTIyELF
Молодець. Якісний гол. Цікаво чи будуть його вихваляти так само як поливали гів"ом. Всеж таки вважаю що йому краще перейти в Іспанію. Там є й інші команди окрім мадридскої, від буде там Пічічі. 
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+4
tired
Довбик молодець.
Але гру зробили Дібала та Ран'єрі.
Пів составу Комо на жовтих картках + червона, і все на Дібалі))
Ну а Ран'єрі зробив вдалі заміни. Всі хто вийшов брали участь в забитих м'ячах.
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+1
KirTheKing
рома и ювентус, единственные две команды, у которых 4 победы подряд
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0
TolsTIyELF
Добвика й Трубіна гнобили, хоча вони цього не заслуговували. Трубін робить Бенфіку конкурентною, а його не цінують. Хай продадуть в Іспанію.
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0
Strontium
Сырки КОМО обыграл
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-2
FanRybki
Молодець Довбик! 💪🇺🇦 Додав сьогоднішньому вечору відчуття свята! 🎉🎉🎉🥳
Forza Roma! 🧡❤️ Рим - Вічне місто, але тепер чекаємо героїзму і від команди з рідного міста Артема наступного тижня❗
.
Вболіватиме Донбас! ⚒️
За ЛНЗ - що із Черкас! 😊
Українську по кольору Фіорентину! 💜
Серцями всіма в четвергову годину!
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-5
apepa
Нравицца что Довбик когда забивал просто ворвался с ураганной скоростью в штрафную. Неужели мои критические стрелы так обожгли его тело что он наконецто начал работать над собой и играть наконецто?!
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-6
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