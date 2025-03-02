«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо

Итальянский тренер «Ромы» Клаудио Раньери дал несколько комментариев после матча 27-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Комо» со счетом 2:1.

«Я предупреждал всех: играть с «Комо» - все равно что ходить к зубному врачу. Мы много боролись. Во время матча я говорил, что нужно действовать медленно. В итоге они забили нам. Для нас было хорошо вернуться в этот матч».

«Замены? Тренер делает замены, потому что видит игру»

«Я знал, что не смогу использовать Салемакерса с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но не смог и вместо него поставил Бальданци».

«Я знаю, что у меня есть игроки, которые могут изменить игру»

«Комо» играет хорошо, они всегда остаются в игре. Я сказал Фабрегасу, что у него будет отличная карьера. Такая же, как у него была в качестве игрока».

«Что изменилось? Победа придает уверенности. Теперь ребята помогают друг другу».

«Довбик должен понять итальянский футбол и то, как себя позиционировать. Иногда он не может встать между соперником и мячом, иногда соперник ставит на него руки, пытается прижать его ремнем - все то, чего они не делали в Испании. Он медленно адаптируется, я не мог выпустить его в старте, потому что он тренировался только вчера. Я знал, что у меня есть игроки на скамейке запасных с ограниченными минутами, и хорошо для нас, что команда провела отличный второй тайм. Также и в первом, потому что «Комо» – очень хорошая команда».

Ранее стало известно о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Комо».