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Рома
02.03.2025 19:00 – FT 2 : 1
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02 марта 2025, 22:29 | Обновлено 02 марта 2025, 22:36
3684
4

«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо

Итальянский коуч дал несколько комментариев после победы в Серии А

02 марта 2025, 22:29 | Обновлено 02 марта 2025, 22:36
3684
4
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский тренер «Ромы» Клаудио Раньери дал несколько комментариев после матча 27-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Комо» со счетом 2:1.

«Я предупреждал всех: играть с «Комо» - все равно что ходить к зубному врачу. Мы много боролись. Во время матча я говорил, что нужно действовать медленно. В итоге они забили нам. Для нас было хорошо вернуться в этот матч».

«Замены? Тренер делает замены, потому что видит игру»

«Я знал, что не смогу использовать Салемакерса с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но не смог и вместо него поставил Бальданци».

«Я знаю, что у меня есть игроки, которые могут изменить игру»

«Комо» играет хорошо, они всегда остаются в игре. Я сказал Фабрегасу, что у него будет отличная карьера. Такая же, как у него была в качестве игрока».

«Что изменилось? Победа придает уверенности. Теперь ребята помогают друг другу».

«Довбик должен понять итальянский футбол и то, как себя позиционировать. Иногда он не может встать между соперником и мячом, иногда соперник ставит на него руки, пытается прижать его ремнем - все то, чего они не делали в Испании. Он медленно адаптируется, я не мог выпустить его в старте, потому что он тренировался только вчера. Я знал, что у меня есть игроки на скамейке запасных с ограниченными минутами, и хорошо для нас, что команда провела отличный второй тайм. Также и в первом, потому что «Комо» – очень хорошая команда».

Ранее стало известно о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Комо».

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Комо Зеки Челик Девайн Ренш Пауло Дибала Клаудио Раньери
Даниил Кирияка Источник: RomaPress
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Falko
"Притиснути ременем"? Це яким?
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0
Victor673256ua
Грати з «Комо» – все одно що ходити до зубного лікаря - дід дає базу)
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0
Spaceman
Якась тупа статєйка вийшла..
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0
apepa
Пока Довбик адаптируецца к итальянскому футболу у него вырастет борода до самого члена, а его дети станут уже родителями...
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-2
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