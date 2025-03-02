Герой матча для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Комо
Украинский страйкер провел на поле 46 минут и забил 1 гол
В воскресенье, 2 марта, проходил матч 27-го тура Серии А между «Ромой» и «Комо».
Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
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Хозяева поля победили со счетом 2:1.
Украинский страйкер «Ромы» Артем Довбик провел на поле 46 минут, забил победный гол своей команды. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.2 балла из 10 возможных, WhoScored дал Артему оценку в 6.9. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан защитник хозяев поля Девайн Ренш с оценкой 7.7, WhoScored также выделил защитника «волков» – по версии портала лучшим на поле был Зеки Челик с 1 ассистом и оценко1 7.5
Ранее сообщалось о том, что «Рома» дома с голом Довбика одолела «Комо».
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