ЛНЗ Черкассы

В четверг, 6 марта, прошел матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды сыграли на Центральном стадионе города Черкассы. Киевляне вырвали победу со счетом 2:1.

На 12-й минуте гости повели в счете. Забил 22-летний Константин Вивчаренко. На 49-й минуте счет в матче стал равным. За ЛНЗ забил Мухаррем Яшари. На 89-й счет в матче стал 2:1 в пользу киевлян. Забил в собственные ворота Илья Путря.

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УПЛ. 20-й тур, 6 марта.

ЛНЗ – Динамо – 1:2

Гол: Яшари, 49 - Вивчаренко, 12, Путря (автогол), 89.

ГОЛ! Вивчаренко, 12 мин, 0:1!

ГОЛ! Яшари, 49 мин, 1:1!

ГОЛ! Путря (автогол), 89 мин, 1:2!