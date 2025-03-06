Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
06.03.2025 15:30 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:33 |
6897
1

ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

06 марта 2025, 17:33 |
6897
1
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В четверг, 6 марта, прошел матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды сыграли на Центральном стадионе города Черкассы. Киевляне вырвали победу со счетом 2:1.

На 12-й минуте гости повели в счете. Забил 22-летний Константин Вивчаренко. На 49-й минуте счет в матче стал равным. За ЛНЗ забил Мухаррем Яшари. На 89-й счет в матче стал 2:1 в пользу киевлян. Забил в собственные ворота Илья Путря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 20-й тур, 6 марта.

ЛНЗ – Динамо – 1:2
Гол: Яшари, 49 - Вивчаренко, 12, Путря (автогол), 89.

ГОЛ! Вивчаренко, 12 мин, 0:1!

ГОЛ! Яшари, 49 мин, 1:1!

ГОЛ! Путря (автогол), 89 мин, 1:2!

События матча

89’
ГОЛ ! Автогол забил Илья Путря (ЛНЗ Черкассы).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
По теме:
Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы
Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06 марта 2025, 09:00 20
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро

Андрей заинтересовал «МЮ»

«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
Бокс | 05 марта 2025, 19:03 1
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне

Энди Ли советует британцу не возвращаться ради боя с Джошуа

Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Бокс | 05.03.2025, 22:33
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 06.03.2025, 18:48
Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Кто-то сомневался? Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ
Футбол | 06.03.2025, 17:24
В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ
В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Роль Григорчука в ЛНЗ незрозуміла.!!! 
Дитячий садок. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 6
Хоккей
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 1
Бокс
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем