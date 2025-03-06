ШОВКОВСКИЙ: «Бражко? Ни для одного игрока не забронировано место в старте»

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию после победы над ЛНЗ Черкассы (2:1) в матче 20-го тура УПЛ 2024/25:

– Поздравляю болельщиков «Динамо» с победой. Мы прекрасно понимали, насколько непростой будет эта игра. Учитывая результат матча с Ворсклой и осознавая, что все команды, которые работают под руководством Романа Григорчука, действуют очень тщательно, плотно и с большой мотивацией, настраивали наших ребят на тяжелый поединок – он таким и получился. Хотя в первом тайме можно сказать, что на футбольном поле была одна команда. Контроль мяча, доминирование и прессинг были за нами. Забили один мяч и имели несколько возможностей, чтобы отличиться еще. К сожалению, этого не произошло. Во второй половине игры пропустили необязательный гол, поэтому получилось нервное окончание.

– В последних поединках «Динамо» прекрасно проводит первый тайм, а во втором происходит определенный спад. С чем это связано? Возможно, с присутствием на поле со стартовых минут опытных Ярмоленко и Буяльского, которых потом приходится менять?

– Спасибо за ваше наблюдение, я подумаю над вашими словами. До момента, когда мы пропустили необязательный мяч, игра была совсем другой. Мы доминировали, владели мячом, оказывали давление на команду соперника. А после пропущенного мяча все пошло по другому сценарию.

– Все ли в порядке с Назаром Волошиным? Почему его не было в заявке сегодня?

– К сожалению, он испытывал определенные проблемы с мышцами задней поверхности бедра. Поскольку это одна из главных мышц, которая имеет большое значение для футболиста, чтобы избежать осложнений в будущем, мы решили вообще не привлекать Назара к игре. Хотя еще вчера он тренировался, но уже было видно, что он себя сдерживает. Обследование не показало больших проблем, а лишь наличие определенного отека. Поэтому к сегодняшнему матчу он не готовился.

– Что вы почувствовали, когда удалось забить победный мяч на последних минутах?

– Он оказался победным уже когда прозвучал финальный свисток. Команда хотела, стремилась и желала победить. Возможно, эмоции даже немного мешали рационально, смело делать то, что мы планировали и выполняли в первом тайме. Но, повторюсь, мы прекрасно понимали, что наш соперник, как и все команды Григорчука максимально настроены и всегда играют против Динамо с тройной мотивацией. Надеюсь, с такой игрой они во всех следующих своих матчах будут побеждать. А мы идем к своей цели, решаем свои задачи. Для нас каждый гол важен, и каждая победа имеет большое значение.

– Почему во второй части сезона Владимир Бражко преимущественно выходит только на замену?

– Если вы внимательно читали мои предыдущие пресс-конференции и слышали, что я говорил на недавней встрече, вы могли получить полную информацию по этому вопросу. Чтобы закрыть эту тему, скажу, что ни для одного игрока у нас не забронировано место в стартовом составе.

– В матчах с Ворсклой и ЛНЗ Динамо не продемонстрировало чемпионскую игру. Не думаете, что в следующих матчах, скажем, с Полесьем или Кривбассом будет еще труднее?

– Это ваше мнение, я его прекрасно понимаю, каждый имеет право думать по-своему. Мы готовимся к каждой игре и разбираем каждого соперника.

– Сложилось впечатление, что замены, которые вы сделали, не очень повлияли на игру. Рассматриваете ли вы какие-то варианты усиления команды?

– Мы всегда рассматриваем усиление, и у нас всегда есть определенные опции. Но также есть определенные обстоятельства и моменты, которые негативно влияют на готовность присоединиться к команде. Или игроки хотят какие-то огромные средства, или в последний момент мама, папа, дядя, тетя, жена или еще кто-то не хочет ехать в Украину. Вы же не знаете всего.

– Возможно, кого-то будете приглашать из юношеской команды?

– Юношеская команда на сегодня – это точно не вопрос усиления. Это вопрос перспективы.

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Видеообзор матча ЛНЗ Черкассы – Динамо (1:2)