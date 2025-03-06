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  4. Шовковский дал оценку тяжелой победе Динамо в матче УПЛ и сравнил с ЛЧ
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:57 | Обновлено 06 марта 2025, 18:39
2052
2

Шовковский дал оценку тяжелой победе Динамо в матче УПЛ и сравнил с ЛЧ

Команда добыла непростую победу

06 марта 2025, 17:57 | Обновлено 06 марта 2025, 18:39
2052
2
Шовковский дал оценку тяжелой победе Динамо в матче УПЛ и сравнил с ЛЧ
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины не без проблем обыграло ЛНЗ со счетом 2:1, а победный гол киевлян был автоголом соперника в конце основного времени.

«Непростая победа. В первом тайме была на поле только одна команда, и мы могли и второй забить, и дальше забивать и все решить. Но во втором тайме пропустили гол. Как всегда это бывает у нас, наложила эта ошибка свой отпечаток. Мы начали спешить, пытаться исправить все и чувствовалась нервозность. Сделал замены, чтобы освежить игру. Мы говорили, что нужно бить с 20 метров, с дальней дистанции, и в итоге это принесло успех».

«Перед нами стоят максимальные задачи, мы идем к своим целям в УПЛ и Кубке Украины, и эта ответственность добавляет нервозности. Ошибка Вивчаренко при голе? Не только его ошибка была, поэтому мы разберем игру. Вообще многое позволили сопернику. Все рассчитывают на успех, когда выходят на поле».

«Мы видели матч ЛЧ ПСЖ и Ливерпуля, где парижане показывали фантастический футбол и не забили, а потом пропустила с одного шанса».

«Слухи о переходе Лучкевича? Ничего не могу прокомментировать, но все возможно. Тем более в той ситуации, когда Тымчик выбыл месяца на полтора», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Александр Тымчик Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Василь Бруховський
Ви б краще взяли за приклад якийсь матч аматорів, це вам ближче.
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+1
Alexander Киев
Динамо і ЛЧ це вже крінж
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0
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