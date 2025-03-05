ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги
В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», игра начнется в 15:30.
В прошлом туре киевляне, которые возглавляют турнирную таблицу украинского чемпионата, неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с полтавской «Ворсклой». Черкасская команда к очередному туру национального первенства подошла на десятой позиции. В предыдущем поединке ЛНЗ проиграл «Карпатам» со счетом 0:1. В первом круге «бело-синие» с минимальным счетом обыграли черкасчан. Единственный результативный удар в том матче нанес Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
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