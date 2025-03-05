Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Динамо. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
06.03.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 01:00 | Обновлено 05 марта 2025, 01:01
47
0

ЛНЗ – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

05 марта 2025, 01:00 | Обновлено 05 марта 2025, 01:01
47
0
ЛНЗ – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо». Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», игра начнется в 15:30.

В прошлом туре киевляне, которые возглавляют турнирную таблицу украинского чемпионата, неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с полтавской «Ворсклой». Черкасская команда к очередному туру национального первенства подошла на десятой позиции. В предыдущем поединке ЛНЗ проиграл «Карпатам» со счетом 0:1. В первом круге «бело-синие» с минимальным счетом обыграли черкасчан. Единственный результативный удар в том матче нанес Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
6 марта 2025 -
15:30
Динамо Киев
Тотал меньше 2.5 2.22 Сделать ставку
По теме:
ФОТО. Жена Судакова раскалила Instagram горячими снимками в купальнике
ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
Умер экс-нападающий Динамо, Днепра и харьковского Металлиста
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Бокс | 04 марта 2025, 12:17 7
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун

Атлетическая комиссия выступила с официальным обращением

Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05 марта 2025, 00:23 2
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бокс | 04.03.2025, 09:25
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Футбол | 04.03.2025, 11:58
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 7
Теннис
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я лично бутылочку вискарика подгоню»
03.03.2025, 20:14 12
Футбол
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем