ЛНЗ Черкассы

В 20-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в четверг, 6 марта, в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» встретятся клуб ЛНЗ и «Динамо» Киев. Хозяева поля подходят к поединку, занимая 10-ю позицию в турнирной таблице, гости являются лидерами кампании.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ на старте весенней части нынешнего сезона пережил и радость, и разочарование. Как известно, во время зимнего перерыва команду возглавил Роман Григорчук. Он готовил своих подопечных к рестарту чемпионата в Испании.

После этого в первой официальной игре 2025 года черкасцы на выезде переиграли львовский «Рух» – 1:0. После этого ЛНЗ ждало испытание еще одним львовским клубом – «Карпатами». И также на выезде. Поединок завершился поражение подопечных Григорчука со счетом 0:1. Проигрыш ЛНЗ случился, как говорится, вопреки, ведь «львы» с 29-й минуты играли вдесятером, а победный гол забили на 74-й минуте с 11-метрового.

«Я думаю, что все должно было быть иначе. Мы имели возможности забивать гол или два в первом тайме, а это значительно облегчило бы ситуацию. Конечно, обидно то, что мы долгое время играли в большинстве и не реализовали это преимущество. Понимаем, над чем должны работать. Мы в очередной раз имеем подтверждение, что нам обязательно надо усиление в атакующей линии. Мы должны быть лучше в атаке. Хотим играть в атакующий футбол, давить на соперника. Когда ты этого не можешь сделать в течение всего матча, то трудно добывать очки и побеждать систематически, а мы этого очень хотели бы», – рассказал после игры с «Карпатами» Роман Григорчук.

Решить проблему в атаке Григорчук хочет приглашением в команду экс-нападающего «Полесья» Бени Макуаны. О его переходе сообщали многие, но пока он в заявке ЛНЗ не появился.

Динамо

Киевское «Динамо» подходит к матчу после номинально выездной ничьей 1:1 с полтавской «Ворсклой», которая была зафиксирована на поле их домашней арены – стадиона Динамо» имени Лобановского. Этот результат прервал серию подопечных Александра Шовковского из трех побед кряду. В нее вошли выигрыши у «Александрии» (3:0) и «Вереса» (1:0) в концовке первой части сезона, а также у «Карпат» (2:0) в стартовом поединке второй части кампании.

«Мы оказались не готовы к тому, чтобы играть в таких условиях. Мы привыкли к тому, что поле быстрое, мяч контролируется за счет быстрого поля, а сегодня нужно было упростить игру, больше забрасывать мяч за спины нашим оппонентам. Одна передача прошла, было несколько неплохих моментов. Но все равно мы играли не так, как нужно было в той ситуации, когда погодные условия наложили свой отпечаток. При этом ни в коем случае не хочу пенять на поле, что именно оно виновато в том, что мы потеряли очки, но мы не адаптировались к этому и открывались больше в недодачу. Из-за этого теряли мяч и получали контратаки», – оценил игру команды против «Ворсклы» Шовковский.

Можно предположить, что в Черкассах «Динамо» столкнется с иными условиями. А может, они будут такими же, как были во время игры с полтавчанами. Тут – не угадаешь. Зато с чем можно угадать наверняка, так это с настроем динамовцев на поединок – они будут играть исключительно на победу.

В нынешнем сезоне в восьми выездных встречах «Динамо» одержало 5 побед и три раза сыграло вничью. Три гостевые ничьи – это действующая серия киевлян. В этом, думается, есть еще один мотивационный фактор.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 3 очных поединка. В активе «Динамо» две победы, еще одна встреча завершилась вничью, разница мячей: 6-3 в пользу киевлян.

В Черкассах соперники встречались один раз. Игра состоялась в 1-м круге сезона 2023/2024 (23 сентября 2023) и завершилась победой «Динамо» со счетом 4:2.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают «Динамо» убедительным фаворитом предстоящего матча. В этом нет ничего удивительного, ведь киевляне лидируют в УПЛ и сохраняют, в целом, чемпионский турнирный ход. Так что они должны взять три очка и в Черкассах. Впрочем, маловероятно, что сделать это подопечным Шовковского удастся без проблем.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Танковский, Ноникашвили, Пачис, Тиль, Эйнел Суареш, Момо.

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Буяльский, Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.